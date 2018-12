Stefano Sala ha deciso : “Rivoglio la mia vita con Dasha”. L’intervista : Stefano Sala ha deciso. La lunga intervista: “Benedetta, basta così. Voglio indietro la mia vita con Dasha”. Il modello parla anche del tifo dei genitori per la Mazza, l’incontro con la fidanzata dopo il reality e il ruolo avuto da Dayane Mello Stefano Sala ha preso una decisione definitiva. Benedetta Mazza è stata, è, e […] L'articolo Stefano Sala ha deciso: “Rivoglio la mia vita con Dasha”. ...

Gilet gialli - Macron : ‘Rabbia anche colpa mia. Salario minimo aumenta di 100 euro Straordinari detassati da gennaio 2019? : “C’è rabbia, c’è indignazione condivisa da molti francesi. Servono misure profonde”. Nel pieno delle proteste dei Gilet gialli, Emmanuel Macron si rivolge alla nazione con un appello “per lavorare tutti insieme alla costruzione di una nuova Francia”. Il presidente, dopo aver condannato le violenze che hanno scosso il paese nelle ultime settimane, cerca di voltare pagina. “Da un anno non siamo stati in ...

Premio Puskas - Bale 'rovescia' Salah : 'Lui al primo posto? La mia rovesciata era più bella' : Una rovesciata pazzesca. Un autentico capolavoro nella partita più importante di tutte e decisivo come non mai. Marcelo crossa, Bale regala una magia e il Real si prende un'altra Champions. Data? 26 ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e quella rivelazione-choc sulla sua ex : 'Viene a casa mia'. E Dasha? : 'Che Grande che accetta una cosa del genere'. È questo il commento di Giulia Salemi su Dasha Dereviankina . Stefano Sala , ancora una volta, si è sfogato con i suoi inquilini riguardo quello che ...

La mia lettera al Ministro dell'Istruzione sul caso del Liceo Scientifico di MarSala : Caro signor Ministro, non si sa chi sia il colpevole di questo scempio; se dipende da una cattiva politica di bilancio effettuata ai vertici oppure da una scorretta gestione di fondi dagli Organi ...

Il weekend sportivo : mamma mia - che MarSala Calcio! Per il 1912 - Vinci passa la mano... : In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani si sono aperte le danze con la 1° giornata: il Petrosino Marsala del patron Baldassare Licari ha vinto a Mazara del Vallo , TP, contro lo Sport Club Mazara ...

Oggi in Sala Gallesio a Finale la premiazione del contest "Acqua di Calizzano" : Oggi, 23 novembre, alle ore 15.30 presso la Sala Gallesio del Comune di Finale Ligure si terrà la premiazione del contest promosso dall'Azienda Calizzano. I dodici ragazzi dell'istituto Giovanni ...

Zocchi : chiesta indagine epidemiologica per miasmi Tmb Salario : Roma – “Oggi con il voto favorevole dell’aula- con la particolare eccezione del Movimento 5 Stelle- all’atto che chiede alla Asl Rm1 e al Dipartimento di svolgere un’indagine epidemiologica per valutare gli effetti nocivi per la salute della popolazione colpita dai miasmi che provengono dal Tmb Salario, abbiamo aggiunto un altro tassello importante per la vertenza contro l’impianto”. “La ...

Gf Vip 2018 - Dayane Mello : "Sofia con Stefano Sala? Non ho abbandonato mia figlia" : prosegui la letturaGf Vip 2018, Dayane Mello: "Sofia con Stefano Sala? Non ho abbandonato mia figlia" pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2018 19:16.

Stefano Sala al Gf Vip : “Amo la mia fidanzata. Devono farla ritornare in Italia” : Gf Vip, Stefano ama la fidanzata Dasha: ma cosa le è successo? Questa sera, al Grande Fratello Vip 2018, Stefano Sala ha fatto delle dichiarazioni che hanno sorpreso. E non poco. Il super-mammo ha accennato a un “evento privato” che riguarda la sua fidanzata Dasha. Ecco cosa ha detto di preciso: “A lei è successa questa […] L'articolo Stefano Sala al Gf Vip: “Amo la mia fidanzata. Devono farla ritornare in ...

La mia Milano città aperta : Giuseppe Sala e la sfida dell'altra Capitale : Doveva essere un sindaco in grigio. Invece guida un’alleanza che va dai centri sociali alla Chiesa. E funziona. «Al Congresso non voto nessuno. Il nuovo segretario nomini una squadra di dieci persone, da Veltroni a Bentivogli. Io ci sarò!»

La mia Milano città aperta : Giuseppe Sala e la sfida dell'altra Capitale : A Milano c'è una società che si muove in modo autonomo dalla politica, una rete di comitati, associazioni, terzo settore. Quando Salvini ha invitato Orbán ero fuori città, per qualche giorno di ...

CERIMONIA DI PREMIAZIONE - Venerdì 19 ottobre alle 12 nella Sala dell'Arengo in Municipio : Patto per Ferrara: conferimento della 'Cittadinanza sociale d'impresa' a tre aziende del territorio 17-10-2018 / Giorno per giorno Venerdì 19 ottobre 2018 alle 12, nella sala dell'Arengo della ...

Giochi 2026 - Sala 'creano economia' : Le Olimpiadi vengono fatte non solo per prestigio ma anche per creare economia. Ma noi intanto andiamo avanti ed è molto positivo che Lombardia e Veneto siano totalmente allineate da questo punto di ...