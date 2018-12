Rugby – Sei Nazioni femminili | designati gli arbitri | c’è anche Clara Munarini

Rugby - le Zebre stendono l’Enisei 58-14 con ben 9 mete messe a segno : Rugby, Zebre Rugby Club batte Enisei-STM 58-14 con ben 9 mete messe a segno dalla squadra padrona di casa Le Zebre hanno ospitato, per la prima volta a Parma, l’Enisei-STM, squadra siberiana con sede nella città di Krasnoyarsk, gara valevole per la quarta giornata della European Challenge Cup. Sabato scorso, nella partita di andata giocata a Sochi, Castello e compagni hanno trovato un’importante vittoria per 31-14, ottenendo 5 punti e ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre ricevono l’Enisei. Partita fondamentale per continuare a sperare nei quarti : Le Zebre giocheranno domani a Parma una Partita importantissima per il prosieguo nella Challenge Cup di Rugby: in Emilia arriverà infatti la formazione russa dell’Enisei, già sconfitta all’andata in trasferta per 14-31 in una vittoria con bonus che ha lanciato la franchigia azzurra in seconda piazza in classifica ancora in lotta per il passaggio ai quarti. Sei i cambi nella formazione iniziale rispetto a quella che ha firmato la ...

Rugby – Sei Nazioni femminile ed Under 20 : iniziate le prevendite : iniziate le prevendite per il Sei Nazioni femminile e il Sei Nazioni Under 20: ecco informazioni e prezzi dei biglietti I Comitati locali cui è stata affidata l’organizzazione degli incontri casalinghi delle rappresentative italiane nell’ambito del Torneo delle Sei Nazioni femminile ed Under 20, hanno reso noti i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per assistere ai sei incontri. L’Italdonne, reduce dai successi di ...

Rugby - Challenge Cup : Zebre vittoriose contro i russi dell’Enisei : Rugby, Challenge Cup: Zebre vittoriose contro i russi dell’Enisei nella seconda finestra delle coppe europee Le Zebre hanno aperto la seconda finestra delle coppe europee con la prima delle due sfide ravvicinate contro la formazione russa dell’Enisei-STM, mai affrontata prima. La gara d’andata valida per il 3° turno del girone 4 si è giocata sul “neutro” di Sochi sul Mar Nero, date le condizioni meteo troppo rigide di Krasnojarsk, la ...

Rugby - Test Match novembre 2019 : l’Italia risponde presente. Onore alla Georgia - ma gli azzurri meritano il Sei Nazioni : Si è aperta nel migliore dei modi la campagna dei Cattolica Test Match di novembre 2019 per la Nazionale italiana di Rugby. Vittoria doveva essere in quel di Firenze, all’Artemio Franchi, contro la Georgia, e vittoria è stata, con il risultato di 28-17. Un parziale che sarebbe potuto essere diverso, visto il livello delle due rose, ma che ha rischiato anche di assottigliarsi ancor di più sul finale dell’incontro. L’importante ...

LIVE Italia-Georgia Rugby - Test Match in DIRETTA : 0-0. Gli azzurri per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia: oggi pomeriggio alle ore 15.00 a Firenze toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una Test Match molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il ...

Rugby - ct Georgia : 'Con l'Italia match al livello del Sei Nazioni' : ROMA - ' Domani proveremo sempre a vincere e non semplicemente a competere. Ci stiamo preparando al meglio alla sfida contro l'Italia, conosciamo le nostre e le loro qualità, e siamo convinti di fare ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : alla scoperta della formazione dell’Est Europa. Ecco chi vuole sostituire gli azzurri nel Sei Nazioni : Una sfida senza appello: Italia-Georgia non rappresenta soltanto un confronto diretto per il ranking mondiale di Rugby (i Lelos ci precedono di pochi centesimi) ma, soprattutto, rappresenta il Match contro la selezione che ci vuole sostituire nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il Rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello ...

Rugby - Italia-Georgia sfida cruciale. Gli azzurri devono dimostrare di non meritare la “retrocessione” dal Sei Nazioni… : È molto più di una semplice “amichevole”, o Test Match, come viene chiamato nel Rugby. La sfida di sabato pomeriggio a Firenze che vedrà in campo la Nazionale italiana opposta alla Georgia sarà davvero cruciale: non tanto per il ranking, comunque fondamentale per la squadra di O’Shea, e neanche per cercare un risultato che sarebbe molto importante per non approcciare il 2019 con solo sconfitte (difficile trovare il colpaccio ...