Rugby | i migliori italiani della settimana in Challenge Cup | show di Carlo Canna

(Di martedì 18 dicembre 2018) Quarto turno per quanto riguarda laCup di2018-2019: in campo in contemporanea sabato le due franchigie italiane, Zebre e Benetton Treviso. Se la compagine emiliana in casa al Lanfranchi è riuscita ad avere la meglio dei russi dell’Enisei, non si può dire lo stesso per i veneti che si sono arresi a Londra con gli Harlequins. Andiamo a scoprire i: è lui il grande protagonista del sabato delle Zebre. Davvero in formissima, per riscattare un novembre tutt’altro che positivo dove non ha potuto esprimere le sue qualità nei Test Match con la Nazionale. L’apertura va in meta due volte e mette a segno ben diciotto punti al piede, Man of The Match.David Sisi: non è una vera e propria novità, visto che da ormai un paio di anni gioca costantemente con le Zebre. La prestazione di sabato però è eccellente (per lui ...