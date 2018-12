Ronaldo esulta coi piccoli della Juventus | dite ' Siuu'

“Contento per la vittoria e per il mio gol storico” : Cristiano Ronaldo esulta nel post-derby : Cristiano Ronaldo ha segnato una rete importante per la vittoria nel derby della sua Juventus, il gol 5000 per i bianconeri Cristiano Ronaldo si sta dimostrando sempre più decisivo. Il calciatore della Juventus ha deciso il derby di questa sera con un calcio di rigore ben calciato che ha superato il portiere del Torino Ichazo. Cristiano Ronaldo ha parlato a DAZN nel post partita, visibilmente soddisfatto: “È stata una partita ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Ronaldo - gran gol contro la Spal ed esultanza per Georgina : VIDEO : Se continuerà a segnare con questo ritmo, potrà scatenare la sua fantasia e trovare ogni volta esultanze diverse. L'ultima di Cristiano Ronaldo , autore del gol del vantaggio della Juventus nel match ...

Esultanza Ronaldo - il ‘salto ed urlo’ e gli addominali [FOTO] : 1/12 Fabio Ferrari/LaPresse ...

L'esultanza di Ronaldo dopo il gol : mostra gli addominali allo Stadium : Un gol favoloso quello messo a segno da Cristiano Ronaldo nella sfida di Champions League tra la Juventus e il Manchester United. Il fuoriclasse portoghese ha colpito al volo di destro il pallone su ...

Cristiano Ronaldo - gol al Manchester United ed esulta mostrando gli addominali : una dedica a Georgina : Uno sguardo fisso su Lindelöf per tenere le distanze e non finire in fuorigioco. Poi la lunga corsa alle sue spalle, la palla che cade a spiovente e il destro al volo - meraviglioso - che batte de Gea ...