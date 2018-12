Roma | Ncc assaltano il Senato | bloccati dalla polizia | bruciano bandiera 5

Ncc in piazza - tensioni a Roma : «Delusi dal governo». Bruciata bandiera M5s foto : Il centro della capitale blindato. I manifestanti accerchiano un vigile. Bruciata una bandiera del M5s: «Nessun accordo col ministro dei Trasporti. Lasciamo la piazza in mano alla categoria»

Ncc in agitazione - "assalto" al Senato : bloccati dalla polizia - Roma blindata : Il centro storico di Roma è blindato dalle forze dell'ordine dopo il malumore espresso dai rappresentanti degli Ncc che da giorni stanno protestando contro l'entrata in vigore, dal...

Roma : aggressione e resistenza durante manifestazione Ncc - arrestato : Roma – “Ha aggredito violentemente, strattonandoli e sospingendoli per una decina di metri, gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione indetta dalla categoria noleggiatori con conducenti nella giornata di ieri”. “L’uomo, frapponendosi fra i manifestanti che stavano accendendo razzi ed artifici pirotecnici ed i ...

Ncc Roma : come arrivare nel centro della Capitale in tutta comodità : Raggiungere il centro di Roma in auto ancora oggi alle porte del 2019 è un’impresa ardua. Il traffico è notevole