Roma | la Qatar si candida per il nuovo stadio

Stadio della Roma - Qatar Airways sarà il name sponsor : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del nuovo Stadio della Roma. Lo afferma in un’intervista all’agenzia di stampa Adnkronos l’Ambasciatore italiano in Qatar Pasquale Salzano. Ecco le sue parole. Stadio della Roma verso il name sponsor ”Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia – afferma Salzano – e in particolare il mondo […] L'articolo Stadio della Roma, Qatar ...

Nuovo stadio della Roma : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma secondo quanto trapelato nelle ultime ore Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma? ”Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un posto speciale. Sono certo che tutto ciò che verra loro proposto sarà valutato con molto interesse”. Sono le parole ...

Qatar - lo Sceicco a Roma : lo 'shopping' miliardario elevato a politica : Lo sforzo davvero titanico per Roma è quello di ingraziarsi il Qatar e al tempo stesso sviluppare la 'diplomazia del gas' con gli Emirati Arabi Uniti

Qatar - lo Sceicco a Roma : lo "shopping" miliardario elevato a politica : Toglieteci tutto, nella "diplomazia degli affari", meno i petrodollari del Qatar. In Medio Oriente le alleanze sono a geometria variabile, si fanno e si disfano dall'oggi al domani, ma per l'Italia c'è una meta obbligata: Doha. E uno Sceicco multimiliardario da ossequiare con la massima cura: lo Sceicco Tamin bin Hamad Al-Thani. Altro che mettere d'accordo Haftar e Sarraj nella recente conferenza per la Libia di Palermo: lo sforzo davvero ...