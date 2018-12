Roma | in manette responsabili bancarotta ‘Brera Srl’ | spariti 8 milioni

Roma : 5 persone in manette dopo controlli Tor Bella Monaca Tor Vergata : Roma – Lo scorso fine settimana, i Carabinieri del Gruppo di Frascati, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Roma – Santa Maria di Galeria e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, hanno eseguito una massiccia attivita’ di controllo tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata. In manette sono finite 5 persone. Le mirate perquisizioni hanno permesso ai Carabinieri anche sequestrare 300 dosi di cocaina e circa 31.000 euro, ...

Roma : retata antidroga a San Lorenzo - 5 pusher in manette : Roma – A Roma una panchina in piazza dell’Immacolata era diventata il centro nevralgico dello spaccio a San Lorenzo. La droga, nascosta sotto la panchina, era pronta per gli acquirenti che, dopo essersi seduti vicino ai pusher in modo da non destare sospetti, scambiavano le dosi con il denaro. E’ quanto hanno portato alla luce i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante durante mirati blitz antidroga eseguiti, nella ...

Roma : ingenti quantità di cocaina in box - in manette 2 giovani Romani : Roma – Utilizzavano come base di spaccio un box situato nel quartiere africano. All’interno gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino diretto da Antonio Soluri, hanno trovato piu’ di 500 dosi di cocaina gia’ confezionate, 150 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento. I poliziotti hanno cosi’ messo in atto un ...

Roma : rapinarono banca scorso 15 ottobre - in 4 finiscono in manette : Roma – Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, nell’ambito di una complessa attivita’ investigativa coordinata dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura della Repubblica di Roma, ha smantellato una banda di rapinatori professionisti arrestando quattro degli autori del ‘colpo’ alla banca in zona Portuense a Roma avvenuta lo scorso mese di ottobre. Lunedi’ ...

Roma : 15 spacciatori in manette a seguito controlli antidroga : Roma – Nel corso di mirati controlli antidroga, in soli tre giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato ben 15 pusher, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le attivita’, volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti al dettaglio, si sono prevalentemente sviluppate nelle zone di Trastevere, Piazza Vittorio Emanuele II, San Lorenzo, San Basilio, Cinecitta’, Quarticciolo, Collatino e ...

Roma : colto in flagrante mentre rifornisce pusher - 3 persone in manette : Roma – Ha trovato la porta di ingresso aperta e non si e’ accorto che all’interno, agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, in abiti civili, stavano perquisendo la sua abitazione . È accaduto cosi che i poliziotti dopo aver scoperto, occultata in due distinte casseforti dell’appartamento, 830 grammi di cocaina, hanno controllato l’uomo appena arrivato. Gli investigatori hanno cosi’ trovato ...

Roma : frode informatica con carte di credito clonate - 6 persone in manette : Roma – Questa mattina, nelle province di Roma, Verona, Catania e Mantova i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli con la collaborazione dei comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al termine di una complessa attivita’ ...

Roma : stalking nei confronti ex fidanzate - due persone in manette : Roma – Nella giornata di ieri a Roma due uomini, uno straniero e un italiano, sono finiti in manette per il reato di stalking. Vicende diverse ma analoghe perche’ accumunate dalla gelosia. Protagonista del primo episodio un cittadino marocchino di 25 anni che, dopo aver chiesto un incontro chiarificatore alla ex fidanzata, si e’ presentato all’appuntamento con il preciso intento di convincerla a rimettersi insieme. Al ...

Roma : Fiamme Gialle sgominano enorme frode fiscale auto - 7 in manette : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 7 persone, componenti un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore del commercio di autoveicoli. Parallelamente, si e’ proceduto al sequestro di beni mobili e immobili, per un valore di 14 milioni di euro, riconducibili agli indagati. Lo ...

Roma : a bordo bus per eludere controlli - in manette 6 pusher : Roma – Sono 6 i pusher arrestati dalla Polizia di Stato, nel giro di 48 ore, nell’ambito di mirati servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli spacciatori avevano escogitato un sistema per muoversi a Roma eludendo i controlli dei poliziotti: viaggiavano a bordo di autobus di linea dal quartiere Torpignattara alla stazione Tiburtina. Il primo a finire in manette e’ stato un nigeriano di 26 anni, che, mentre si ...

Roma : 4 persone in manette dopo controlli a Termini - 20 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l’assistenza dei colleghi dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell’area di piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalita’ e di abusivismo commerciale. Ad esito dell’ingente attivita’, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone, denunciato a piede libero altre 20 e ...

Roma : furti su mezzi pubblici - in manette 4 borseggiatori : Roma – Non conosce sosta l’attivita’ antiborseggio dei Carabinieri di Roma messa in campo giorno e notte a bordo dei mezzi pubblici, di superficie e metropolitani, della Capitale. Nella giornata di ieri, a poche ore l’uno dall’altro, sono finite in manette 4 persone, tutte con l’accusa di furto aggravato. Le manette sono scattate ai polsi di due cittadini colombiani di 42 e 46 anni, domiciliati nella Capitale ...

Roma : lo trovano in casa con etto eroina - in manette pusher : Roma – Era stato gia’ indagato per spaccio, un gambiano di 30 anni, arrestato nel pomeriggio nelle vicinanze degli alloggi degli studenti di Tor Vergata. Ad incastralo gli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi che hanno fermato il trentenne in strada con in mano 6 grammi di eroina. Gli stessi investigatori hanno poi perquisito il suo alloggio trovando altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, una ...

Roma : operava scippi in serie su motorino rubato - in manette 45enne : Roma – Sono stati gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, a mettere fine alle scorribande di un Romano di 45 anni, che era solito mettere a segno i suoi colpi nella zona che costeggia il tratto finale della tangenziale. Avendo ricevuto svariate denunce di donne vittime di scippi, gli agenti hanno iniziato a pattugliare incessantemente la zona fin quando, nella tarda mattinata, un ...