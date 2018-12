Roma-Bruxelles | si tratta ancora Domani la Commissione Ue analizza la manovra

[L'analisi] Nello scontro totale tra Roma e Bruxelles non ha vinto nessuno. Ma solo la paura : Ma se l'economia va male, lo Stato incassa naturalmente meno tasse e spende di più in sussidi. Si alza dunque la componente del disavanzo imputabile alla congiuntura e si abbassa, di conseguenza, la ...

Bruxelles monitora Roma. Attende una manovra con 3 - 5 miliardi di tagli : Il negoziato con l'Europa dovrà concludersi domani, per evitare la procedura d'infrazione e permettere così al governo di presentare martedì in Senato il maxiemendamento con le correzioni alla legge ...

A Bruxelles si tratta fino all'ultimo - a Roma non si smette di litigare. Botta e risposta Giorgetti e Di Maio sul reddito di cittadinanza : "La tensione si taglia con il coltello". A sera una fonte M5s di governo mette sul tavolo le carte di una mano rimasta al buio per ore. I cellulari squillano a vuoto, staff, governo e sottogoverno tacciono. "È comunque normale – spiega la stessa fonte – se non ci fosse in sessione di bilancio quando ci dovrebbe essere?".La partita tra Roma e Bruxelles sulla manovra resta intricatissima. Dalla capitale belga Giuseppe Conte ...

Fino alla fine : tra Bruxelles e Roma accordo al massimo entro domenica - Tria rimane lì fino a missione compiuta : Incontro "super-costruttivo", cauto ottimismo, di certo questo è "l'ultimo miglio" della lunga e complicata trattativa tra Unione Europea e Italia sulla manovra economica bocciata dalla Commissione. Dopo l'incontro tra Giovanni Tria e Pierre Moscovici qui a Bruxelles, dal ministero del Tesoro sottolineano la cornice positiva della nuova negoziazione iniziata ieri sulla base del nuovo documento di bilancio portato da Giuseppe Conte a Jean ...

Manovra - il Senato ostaggio della trattativa tra Roma e Bruxelles. I nuovi saldi slittano all'esame dell'aula : I circa 4mila emendamenti presentati in Senato farebbero pensare alla necessità di una corsa all'ultimo respiro per licenziare la Manovra in tempo. Il testo, infatti, deve ritornare di nuovo alla Camera per il terzo e decisivo via libera: i tempi stringono, Natale si avvicina. E invece palazzo Madama si ritrova ostaggio della trattativa tra il governo italiano e la Commissione europea. Perché i nuovi saldi, con in testa il deficit ...

Nella partita Roma Bruxelles peseranno anche i gilet gialli : Ieri Macron ha annunciato 11 miliardi di spese per lo stato sociale tra aumento, e oggi appare chiaro che mantenere la promesse significa sforare nel rapporto deficit/pil fino al 3,4/3,5. Numeri che ...

Roma-Bruxelles - quello che si muove intorno al duello - : La recessione in agguato. Macron che vuole far esplodere il deficit francese. Varoufakis che sogna Salvini che sogna i gilet gialli. La trattativa con L'Europa vive , anche, di questo...

Sovranità limitata : Conte domani a Bruxelles per vedere Juncker - ma dopo torna a Roma a riferire ai due vicepremier... : Roma-Bruxelles e ritorno, domani. E poi di nuovo Roma-Bruxelles, dopodomani. dopo l'informativa di oggi in Parlamento sul Consiglio europeo di giovedì, Giuseppe Conte si prepara a fare avanti e indietro in Europa per definire gli ultimi dettagli strategici sulla manovra economica. 'Dettagli' per modo di dire, perché sono quelli che decideranno se l'Ue aprirà una procedura di infrazione contro l'Italia oppure no. Ad ogni ...

Roma presenterà a Bruxelles nuova legge di bilancio - : Martedì, il Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro , Euro gruppo, ha raccomandato all'Italia di adottare le misure necessarie per allineare il bilancio per il 2019 al ...

Manovra - dialogo Roma Bruxelles : si ragiona su deficit a 2%. Depositati 54 emendamenti : Stamattina è previsto un vertice di maggioranza Conte-Salvini-Di Maio e alle 10 si riunisce nuovamente la commissione Bilancio alla Camera per discutere le proposte di modifica della legge di Bilancio ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : "C'è un punto d'incontro" : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : "C'è un punto d'incontro" : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Roma-Bruxelles - trattativa ferma : lo stop dopo aver capito che alla Ue lo 0 - 2 non basta. Eventuali modifiche alla manovra solo al Senato : Giuseppe Conte e Giovanni Tria sono partiti per il G20 di Buenos Aires lasciando a Roma una manovra immutata. Non c'è traccia di nuove carte. Il vertice pomeridiano a palazzo Chigi, prima della partenza, non ha prodotto ritocchi, a dispetto delle promesse di dialogo fatte con Bruxelles. Anzi, fonti ufficiali del governo dicono che di manovra non si è proprio parlato. E allora? La trattativa con l'Unione europea si è fermata ...