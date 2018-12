Roma | arriva l' esercito a tappare le buche delle strade

Salmo - a sorpresa Asia Argento allo show di Roma. Così la sfida hot arriva sul palco : Il rap di Salmo riempie il PalaLottomatica di Roma, sold out. E dire che solo quattro anni fa per il rapper sardo nella Capitale si aprivano solo le porte di posti grandi la metà di questo. È evidente ...

Roma-Porto - Totti frena l’entusiasmo : “Non dobbiamo sottovalutarli - due mesi per arrivare al top” : Al termine del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, il dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato a Sky Sport dell’accoppiamento col Porto: “Non dobbiamo sottovalutarli: sono impegnativi, forti, sono primi in classifica, hanno fatto un girone di alto livello e sappiamo tutti che il campo racconta sempre storie diverse. Da qua a febbraio ci sono due mesi di tempo: cercheremo di arrivare al top, non è troppo ...

"Voci su Tela" : arrivano le opere di TiRomancino - Negrita - Katia Ricciarelli e Nada : Mostra Dalla prima pagina ECONOMIA & LAVORO Le titolari artigiane liguri crescono due volte la media italiana 2018-09 Redazione Corsara ECONOMIA & LAVORO Fatturazione elettronica, Confartigianato a ...

Roma - arriva ‘Seppellacchio’ : sabato 15 Dicembre l’accensione : Causa meteo l’accensione di Seppellacchio, l’albero di Natale targato Taffo, è rinviata a sabato 15 Dicembre alle ore 18.00, in Piazza di Sant’Emerenziana a Roma. Con lo slogan “a Natale salva un albero dal funerale”, l’ironica iniziativa sposa la causa della lotta al disboscamento e sostiene il Wwf Italia. Con il patrocinio del II Municipio di Roma Capitale, all’accensione dell’albero riciclabile ...

Lillo&Greg supereroi : il 18 dicembre arriva a Roma lo spettacolo 'Gagmen. I fantastici sketch' : 'Gagmen - I fantastici sketch'. Si intitola così il nuovo spettacolo di Lillo&Greg , che li vedrà in scena a Roma, al teatro Olimpico dal 18 dicembre fino al 6 gennaio, anche nelle vesti di supereroi. ...

Roma - maxirogo in deposito rifiuti Ama : il cattivo odore arriva anche in centro : Vasto incendio in un deposito di rifiuti dell'Ama in via Salaria a Roma. La nube che si è alzata dal deposito è visibile da chilometri di distanza in tutta la città e l'odore acre che proviene dalla ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - il neo arrivato Bandiera : «Col Valle Martella una sconfitta ingiusta» : Roma – Ha esordito “d’urgenza” vista l’emergenza difensiva in cui è attualmente la Roma VIII, priva del suo capitano Di Mena (problemi ad un ginocchio) e di Palandri oltre che degli squalificati Cristelli e Patrizi e degli infortunati Selva e Mazzullo. Andrea Bandiera non è riuscito a festeggiare un risultato positivo nel match interno contro il Valle Martella, un’occasione importante per poter accorciare le distanze su una delle sicure ...

Il Cagliari pareggia con la Roma - Panatta contro Marco Sau : “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto sorcio” : Un gol di Marco Sau al 95° minuto ha permesso al Cagliari di pareggiare contro la Roma, una rimonta sorprendente considerando che i sardi erano rimasti in nove dopo una doppia espulsione e che la squadra di Di Francesco era in vantaggio per due reti a zero fino all’84° minuto. Una vera e propria beffa che ha creato molta agitazione intorno alla squadra della Capitale, con i tifosi furiosi per la crisi giallorossa. Argomento che finisce al ...

Roma - da Trigoria arriva la fiducia a Di Francesco : Il giorno dopo il brutto, soprattutto per come è arrivato, pareggio di Cagliari , in casa Roma l'atmosfera è pesante come nemmeno in una giornata di nebbia a Milano. Le voci di un possibile esonero di ...

VIDEO - Il Natale arriva a Roma - luci accese all'albero di piazza Venezia e via del Corso : ... 'Sono tornato e sono uno spettacolo' 28 novembre 2018 VIDEO - Il nuovo Spelacchio è componibile: montaggio in Corso per l'albero più famoso del mondo 3 dicembre 2018

Roma - arriva l'albero solidale della Coldiretti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Natale a Roma : dopo Spelacchio in piazza Venezia arriva Spezzacchio : Mitico corridore ciclista vincitore di campionati del mondo e Giri d'Italia. Ne vinse tanti fino a quando lo pagarono per non correrne più. Gli avversari non ci stavano a misurarsi ancora con lui, ...

8 dicembre - giornata di manifestazioni in Italia : a Roma arriva Salvini - a Torino sfilano i No-Tav : Nel giorno della Festa dell'Immacolata, Salvini chiama a raccolta i suoi. La Lega si riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. La manifestazione è stata ...

Safety Leadership Event 2018 arriva a Roma per rivoluzionare la cultura della sicurezza : Il Safety Leadership Event 2018 arriva alla sua terza edizione . Un Evento esperienziale, emotivo, per conoscere e sperimentare tecniche di comunicazione non convenzionali applicate alla sicurezza sul ...