Roberto Bolle ritorna con uno show dove la danza è un gioco ' Terremo alta la qualità'

Roberto Bolle - duetti e ospiti dello show su Rai1 : Da Pif che farà da conduttore a Fabio De Luigi, Stefano Accorsi e Cesare Cremonini che si misureranno in un balletto, e sopratutto Alessandra Ferri l'étoile italiana che ballerà un numero da antologia.

Danza con me - Roberto Bolle il 1 gennaio 2019 su Rai Uno : le dichiarazioni della conferenza stampa : Torna "Danza con me", l'appuntamento del 1 gennaio su Rai Uno, in prima serata, con Roberto Bolle protagonista assoluto.Il programma, andato in onda il primo giorno dell'anno 2018, ha ottenuto il Rose D'or, il premio dedicato ai programmi televisivi e radio dell'EBU (European Broadcasting Union) che maggiormente si sono distinti per originalità e qualità dei contenuti.prosegui la letturaDanza con me, Roberto Bolle il 1 gennaio 2019 su Rai ...

Danza con Me di Roberto Bolle su Rai1 il 1 gennaio 2019 : Cesare Cremonini e Stefano Accorsi tra gli ospiti : Danza con Me di Roberto Bolle su Rai1 il 1 gennaio 2019: ancora una volta, la rai inaugura la programmazione del nuovo anno con Roberto Bolle, l'“Étoile dei due mondi”. Sul palco tanti ospiti italiani del mondo della Danza, dello spettacolo e della musica. A Danza con Me di Roberto Bolle ci saranno Alessandra Ferri e Cesare Cremonini, Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi ma anche Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco ...