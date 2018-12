River Plate beffato ai rigori | è gioia Al-Ain

Mondiale per club 2018 - Al Ain batte River Plate ai rigori e va in finale : Clamoroso ad Abu Dhabi: il River Plate, reduce dal successo nella finale di Copa Libertadores, è stato eliminato dall'Al-Ain nella semifinale del Mondiale per club. Negli Emirati Arabi Uniti, la ...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : Al-Ain - clamorosa impresa! Sconfigge il River Plate e vola in finale. Domani il Real Madrid : Succede l’incredibile al Mondiale per Club 2018 di Calcio: l’Al Ain si è qualificato per la finale Sconfiggendo il River Plate ai calci di rigore per 7-6 (2-2 dopo i tempi supplementari). La formazione degli Emirati Arabi Uniti, padrona di casa, ha compiuto un’autentica impresa mandando al tappeto i Campioni del Sudamerica che appena nove giorni fa avevano conquistato la Copa Libertadores nel tesissimo atto conclusivo contro il ...

River Plate-Al Ain - semifinale inedita al mondiale per club : River Plate-Al Ain è la prima semifinale del mondiale per club, di scena negli Emirati Arabi uniti per la seconda edizione consecutiva, e vedrà impegnati i padroni di casa contro i freschi vincitori dell’ultima libertadores.I campioni nazionali dell’Al Ain e gli argentini del River non si sono mai incontrati in gare ufficiali e bagnano il loro esordio nella manifestazione con uno scontro inedito.L’incontro si disputerà in ...

Pronostico River Plate vs Al Ain SCC - Mondiale per Club 18-12-2018 e Analisi : Mondiale per Club, semifinale, Analisi e Pronostico di River Plate-Al Ain SCC, martedì 18 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.River Plate-Al Ain SCC, martedì 18 dicembre. Saranno i padroni di casa dell’Al Ain SCC a sfidare gli argentini del River Plate, vincitori della Copa Libertadores ai danni del Boca Joniors, nella prima semifinale del Mondiale per Club 2018. Il torneo è in corso negli Emirati Arabi. Analisi e ...

River Plate - il Mondiale per Club per salire sul tetto del mondo : Il River Plate va a caccia del Mondiale per Club, torneo organizzato dalla FIFA, giunto alla sua quindicesima edizione che si gioca anche quest’anno negli Emirati Arabi Uniti.La formula di questo torneo prevede la partecipazione dei vincitori delle sei competizioni continentali più la squadra campione nazionale del paese ospitante.Un vecchio e nostalgico come me è però rimasto affezionato alla cara vecchia Coppa Intercontinentale, che ...

Argentina - tifosi del Boca Juniors ne uccidono uno del River Plate : Omicidio per motivi di tifo nella provicinia di Misiones, Argentina,: Exequiel Aaron Neris, che stava rientrando a casa dai festeggiamenti per la vittoria del River Plate in Copa Libertadores , è ...