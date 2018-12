Rifiuti | rispunta la norma azzoppa-riciclo A rischio il ricupero

Rifiuti Roma - rispunta l’ipotesi : discarica da 700.000 metri cubi a Pian dell’Olmo. E’ scontro : “Lì ci sono vincoli idrogeologici” : La Regione Lazio sta valutando la possibilità di autorizzare una nuova discarica da 700.000 metri cubi all’interno del Comune di Roma. Più precisamente in località Pian Dell’Olmo, all’estremo confine nord della Capitale, alle spalle della Riserva Naturale della Marcigliana e in un’ansa del fiume Tevere, per una “superficie totale dell’invaso pari a 45.000 metri quadrati”. Un progetto che era stato già preso fortemente in considerazione a cavallo ...