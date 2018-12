Ricette mediche | è svolta Il ministero ai medici | Scrivete in stampatello

ilgiornale

(Di martedì 18 dicembre 2018) I farmacisti ormai ci hanno fatto il callo, ne vedono decine al giorno. Ache loro, per carità, a volte devono sforzare la loro immaginazione per comprendere cosa c'è scritto nelle benedette. È un po' come interpretare un geroglifico. Per i pazienti la fatica è doppia: l'occhio non allenato a volte rende quasi impossibile interpretare le indicazioni del medico curante. Sono solo luoghi comuni? Non proprio. Tanto che la Direzione generale della programmazione sanitaria deldella Salute ha deciso di intervenire.I dati infatti, come riporta Repubblica, dicono che il 4,7% dergli erroriè causato proprio dalla cattiva interpretazione di sigle oscritte in un corsivo incomprensibile. Ildunque ha scritto (in, si spera) una raccomandazione alle Regioni (reponsabili sulla sanità) per spingere idi famiglia e quelli ospedalieri ...