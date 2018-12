ilfattoquotidiano

: Rete4, la rivincita di Paolo Del Debbio: Gerardo Greco silurato dopo gli scarsi ascolti di W l’Italia - italianaradio1 : Rete4, la rivincita di Paolo Del Debbio: Gerardo Greco silurato dopo gli scarsi ascolti di W l’Italia - Cascavel47 : Rete4, la rivincita di Paolo Del Debbio: Gerardo Greco silurato dopo gli scarsi ascolti di W l’Italia… - Noovyis : Un nuovo post (Rete4, la rivincita di Paolo Del Debbio: Gerardo Greco silurato dopo gli scarsi ascolti di W l’Itali… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Mediaset cambia linea editoriale e riapre la cosiddetta televisione “populista”, imputatale elezioni politiche di aver trascinato alla vittoria la Lega.Deltorna a gennaio col suo talk a forte impronta sovranista. Mandato in soffittache solo a settembre Pier Silvio Berlusconi aveva tolto alla Rai, dove dirigeva il giornale radioaver condotto per anni Agorà, il programma di informazione mattutino su Raitre, per affidargli la direzione del Tg4 e W l’Italia, il contenitore con cui Mediaset aveva immaginato di concludere il cerchio della rigenerazione del canale. Trasformarlo da permanente forum per la terza età all’avanguardia giornalistica del Biscione.I motivi della defenestrazione di(che conserva la direzione del Tg4) e dell’arrivo di Delsono dovuti ai bassi. Il programma viaggia ultimamente sul tre per cento, una cifra ...