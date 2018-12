Rete Metropolitana del Nord Sardegna | arrivano 75 milioni

Rete Metropolitana - al via il progetto di sviluppo territoriale : Sassari. Ridisegnare il Nord-ovest della Sardegna come un'unica grande città-territorio, organizzata secondo un sistema a Rete che veda coinvolti i principali attori locali"istituzionali e del mondo economico-sociale nella gestione delle politiche e dei servizi per il territorio. È lo scopo del progetto di sviluppo territoriale "Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città", ...