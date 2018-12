Real Madrid | Marcelo prepara il Mondiale per Club con numeri da fenomeno | palleggia con

Real Madrid - la previsione di Salgado : “Raul è destinato ad allenare i blancos” : Nel corso di una trasmissione dell’emittente spagnola Cadena COPE, uno dei miti del Real Madrid dello scorso decennio, Michel Salgado, ha commentato la fin qui tormentata stagione delle merengues, soffermandosi sul tema panchina. A Lopetegui è subentrato Solari, alle prese con la grana Isco. Secondo Salgado, però, il tecnico argentino saprà gestire saggiamente la situazione: “Credo che Solari chiarirà presto con Isco, è la cosa ...

Pronostico Kashima Antlers vs Real Madrid - Mondiale per Club 19-12-2018 e Analisi : Mondiale per Club, semifinale, Analisi e Pronostico di Kashima Antlers-Real Madrid, mercoledì 19 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Kashima Antlers-Real Madrid, mercoledì 19 dicembre. Saranno i giapponesi del Kashima Antlers a sfidare i campioni in carica del Real Madrid, vincitore delle ultime due edizioni, nella semifinale del Mondiale per Club 2018. Un remake della finale del 2016, che fu vinta dai ‘Blancos’ ...

Real Madrid - Courtois e Modric rispondono agli attacchi di Simeone : È arrivata la risposta da Madrid, sponda Real, alle accuse lanciate in settimana da Diego Simeone, allenatore dell’Atletico, che ha sottolineato come i giocatori delle merengues siano favoriti nell’assegnazione dei premi individuali per via dell’influenza del club. Di Courtois, il Cholo ha detto che “è andato al Real e ha vinto il premio come miglior portiere del mondo“. Posizione che non è andata giù ...

Inter - Bucchioni : 'Icardi potrebbe essere ceduto al Real Madrid' : Nonostante la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese, con gol vittoria messo a segno da Mauro Icardi su calcio di rigore, continuano i rumors sul futuro dell'Inter e sulla guida tecnica. Al momento al comando c'è Luciano Spalletti, ma a fine stagione non sono esclusi dei cambiamenti visto l'arrivo di Giuseppe Marotta. Quest'ultimo è stato ufficializzato nella giornata di giovedì come nuovo amministratore delegato della società nerazzurra che si ...

Real Madrid-Rayo Vallecano 1-0 : Il gol di Karim Benzema, nel primo quarto del match , al minuto 13, è stato sufficiente per dare la vittoria al Real Madrid contro il Rayo Vallecano. Il match, infatti, si è concluso con il risultato ...

Real Madrid - Benzema decide il piccolo derby con il Rayo : Madrid , SPAGNA, - Il Real Madrid , alla vigilia della partenza per Abu Dhabi, dove andrà alla caccia del terzo Mondiale per Club consecutivo, si congeda dal 2018 di Liga con una striminzita quanto ...

Liga : Griezmann trascina l'Atletico - il Real Madrid resta in scia : L' Atletico Madrid vince 3-2 sul campo del Real Valladolid e aggancia in vetta alla classifica il Barcellona: nella 16ª giornata di Liga i Colchoneros passano grazie a Kalinic , 26', e alla doppietta ...

Mondiale per club 2018 - i Kashima Antlers sfideranno il Real Madrid in semifinale : La cronaca del match Tanti gol e parecchie emozioni nel match tra Kashima Antlers e Chivas de Guadalajara che ha regalato ai giapponesi la possibilità di sfidare i campionissimi del Real Madrid. 3-2 ...

Mondiale per club : i Kashima Antlers vincono col Chivas ed affronteranno il Real Madrid in semifinale : Mondiale per club, saranno i Kashima Antlers gli avversari dei campioni d’Europa del Real Madrid in semifinale I giapponesi del Kashima Antlers si qualificano per la semifinale del Mondiale per club, in corso ad Abu Dhabi. Il club nipponico si impone per 3-2 sui messicani del Chivas di Guadalajara. In semifinale i nipponici sfideranno mercoledì prossimo i campioni d’Europa del Real Madrid. (Spr/AdnKronos)L'articolo Mondiale per ...

Calcio - Mondiale per club 2018 - Kashima Antlers-Guadalajara 3-2 : i giapponesi affronteranno il Real Madrid in semifinale : Il primo quarto di finale del Mondiale per club di Calcio ha visto i giapponesi del Kashima Antlers battere 3-2 i messicani del Chivas di Guadalajara. Il club campione d’Asia è riuscito ad avere la meglio in rimonta, con un’ottima gara nel secondo tempo e a regalarsi così la possibilità di affrontare il Real Madrid in semifinale. Alle 17.30 si svolgerà invece la sfida tra i padroni di casa dell’Al-Ain e i tunisini dell’Espérance, con la ...

Juventus delusa - un big del Real Madrid chiude al trasferimento - : ... 'E' chiaro che se il miglior giocatore del mondo non è più nella tua squadra ti mancherà, ma questo non significa che non abbiamo i migliori giocatori del mondo in tutti i reparti. Qualsiasi squadra ...

Inter-Icardi - la clamorosa bomba dalla Spagna : la richiesta dello spogliatoio del Real Madrid : L’Inter non sta attraversando un buon momento, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’incredibile eliminazione in Champions League, i nerazurri non sono stati in grado di vincere contro il già eliminato Psv, mancata qualificazione che potrebbe portare brutte conseguenze anche per il futuro. Nel frattempo arrivano novità clamorose provenienti direttamente dalla Spagna, sono ritornate prepotentemente negli ultimi giorni le ...

Real Madrid-Isco - è rottura : lo spagnolo potrebbe partire già a gennaio : È ormai ai titoli di coda il rapporto tra il Real Madrid e il trequartista Isco. L’episodio discusso di cui si è reso protagonista nel match perso malamente col Cska – lo spagnolo avrebbe rifiutato la fascia da capitano – potrebbe mettere fine all’esperienza in blanco del talentuoso ex Malaga. Solari, arrivato dopo la fallimentare parentesi Lopetegui, non gli sta concedendo molto spazio e Isco ha manifestato più ...

Calciomercato Real Madrid - Perez punta un calciatore del Manchester City : Da settimane c’è un calciatore del Manchester City che sta attirando fortemente le attenzioni del Real Madrid. Il suo nome è Brahim Diaz, un 19enne spagnolo non interessato a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno che dunque a febbraio potrà firmare con qualsiasi altro club. E pensare che Guardiola lo voleva già ai tempi di Barcellona quando il giovane aveva ancora 14 anni, mentre adesso lo impiega con il ...