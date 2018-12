Rai | doppio esposto del Pd contro la nomina dei 29 vicedirettori L’azienda | “Ogni regola

Un Posto Al Sole : Tagliaferri-Cavalli - doppio compleanno nel cast della soap di Rai Tre : Dopo che il 3 dicembre è stato il compleanno dell'attore Peppe Zarbo, protagonista dalle origini (1996) di Un Posto Al Sole nel ruolo di Franco Boschi, oggi 13 dicembre compiono gli anni altre due attrici e protagoniste femminili indiscusse della soap opera di Rai Tre: si tratta di Marina Tagliaferri e Marina Giulia Cavalli che spengono rispettivamente 65 e 58 candeline sulla torta. Interpretano da molti anni i personaggi di Giulia Poggi e della ...

Milly Carlucci e Amadeus - clamorosa sfida Rai a Maria De Filippi : mai successo prima - doppio asso per batterla : La Rai cala il doppio asso per frenare il dominio di Maria De Filippi negli ascolti del sabato sera. Su Canale 5 la Regina di Mediaset tornerà nel 2019 con due pilastri del palinsesto di Cologno, C'è ...

SWAT torna in onda su Rai2 tra fantasmi e nuovi casi con un doppio episodio : anticipazioni 18 e 25 novembre : Sono passati sette mesi o quasi ma oggi, 18 novembre, su Rai2 il pubblico ritroverà SWAT il famoso reboot della serie tv anni '70 con protagonista un volto noto dei crime Shemar Moore. La serie è andata in pausa lo scorso aprile lasciando il pubblico della rete giovane Rai con il fiato sospeso almeno fino ad oggi quando, a partire dalle 21.50, andranno in onda due nuovi episodi il 13 e il 14 della prima stagione dal titolo, rispettivamente, ...

Nuovo doppio episodio di Bull 2 su Rai2 e poi stop alla programmazione? Trame 17 novembre : Torna Bull 2 su Rai2 per un doppio appuntamento serale. Sabato 17 novembre andranno in onda due nuovi episodi della seconda stagione che vedranno il protagonista (interpretato da Michael Weatherly) alle prese con un donna accusata dell'omicidio del marito, e un caso di governo che richiede la sua assistenza. La programmazione di Bull 2 su Rai2 dovrebbe subire un freno la prossima settimana, dato che non vi è alcuna informazione circa la sua ...

Torna Bull 2 su Rai2 con un doppio episodio tra negligenza e sopravvivenza : anticipazioni 10 e 17 novembre : Dopo una lunga pausa, Torna finalmente Bull 2 su Rai2 con i nuovi episodi. La serie tv con Michael Weatherly sostituisce NCIS New Orleans, che va in pausa fino a marzo, nel palinsesto del sabato sera. Per accontentare i fan, l'emittente manderà in onda un doppio episodio di Bull 2 ogni sabato sera. La serie è ispirata alla precedente attività del volto televisivo statunitense Dr. Phil McGraw come fondatore di una delle più prolifiche società ...

Al via Il Trono di Spade 7 su Rai4 dal 29 ottobre con un doppio episodio : trama e programmazione : Arriva finalmente Il Trono di Spade 7 su Rai4. Dopo la messa in onda su Sky Atlantic, la penultima stagione sbarca anche in chiaro. L'emittente aveva già trasmesso le repliche del sesto ciclo di episodi, in attesa dei nuovi appuntamenti. Il Trono di Spade 7 comincerà il 29 ottobre, e proseguirà ogni lunedì alle 21:10 con un doppio episodio in prima visione free. La serie fantasy ha conquistato l'ultima edizione degli Emmy Awards, facendo ...

Diretta/ Barcellona Inter (risultato finale 2-0) streaming video Rai 1 : Raddoppio di Jordi Alba al 83' : Diretta Barcellona-Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone B(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:42:00 GMT)

Ambasciatore UcRaina : su sanzioni Russia da Salvini doppio standard : ...d'accordo con il ministro Matteo Salvini nelle sue dichiarazioni sulla legittimità dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa e non mi stancherò di ricordare che tutto il mondo ...

DIRETTA/ Arezzo-Pontedera (risultato live 2-0) streaming video Rai : Buglio firma il raddoppio! : DIRETTA Arezzo Pontedera: info streaming video e tv della partita, atteso posticipo della sesta giornata del girone A del Campionato della Serie C, oggi 15 ottobre.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis UcRaina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...