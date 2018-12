Raggi | fondi strade vittoria per Roma e cittadini | rispettiamo promesse

Rienzi : dopo diniego 5S fondi rifacimento strade Raggi si dimetta : Roma – dopo lo sgambetto che il M5S ha riservato ieri al Comune di Roma, bocciando l’emendamento del Pd che prevedeva di dare alla Capitale 180 milioni di euro per la manutenzione delle strade, il sindaco Virginia Raggi dovrebbe rassegnare oggi stesso le dimissioni, in segno di protesta contro il suo partito. Cosi’ il Codacons, che critica duramente la decisione di privare la citta’ di fondi indispensabili per la messa in ...

Blackrock : in 12 anni fondi sostenibili Raggiungeranno $400 miliardi : Al momento i fondi comuni ESG arrivano a quota 25 miliardi di dollari di asset in gestione, AUM, nel mondo, con la quota di mercato che fa capo a Blackrock che si attesta a $7 miliardi. Ricevi ...

Raggi : Tria toglie fondi?Danno ai romani : 22.43 "Nell'attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati alla cura e alle strade di Roma Così in tv il sindaco Raggi. "Se Tria continua in questa direzione non fa un torto a Raggi, ma a Roma e a tutti i romani.Mi batterò in parlamento perché questi fondi vengano mantenuti. Erano 60 milioni per il triennio. Alla fine si dice sempre tutti vogliono bene a Roma, sembra che siano sempre pronti ad aiutarla, poi ...

Raggi : "Sono arrabbiata - Tria non tolga fondi a Roma" : " Spero che ci ripensi e lavorerò per questo". Una Virginia Raggi, alquanto "arrabbiata", si rivolge così nei confronti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, reo di aver tolto 180 milioni di euro destinati a Roma."Penso che se Tria continua in questa direzione non faccia un torto a Virginia Raggi, ma a Roma e a tutti i romani", dice il sindaco della Capitale Raggiunta dai microfoni di "W l'Italia - Oggi e domani", il programma di ...

Il comitato che aveva avviato una raccolta fondi per sostenere i bambini stranieri a Lodi ha invitato a smettere di mandare soldi - perché ha Raggiunto l’obiettivo : Il comitato che aveva avviato una raccolta fondi per sostenere i bambini stranieri a Lodi esclusi dalle mense scolastiche ha invitato a smettere di mandare soldi, perché ha raggiunto l’obiettivo che si era posto. Da giorni i giornali nazionali stanno raccontando The post Il comitato che aveva avviato una raccolta fondi per sostenere i bambini stranieri a Lodi ha invitato a smettere di mandare soldi, perché ha raggiunto l’obiettivo ...

Infrastrutture : Variati (Upi) - Province senza fondi per monitoRaggi e manutenzione (2) : (AdnKronos) - "Certo, questo governo eredita una situazione disastrosa- spiega Variati - che riguarda la mancata manutenzione di strade, ma anche di ponti, cavalcavia, gallerie e che riguarda la sicurezza di tutti noi cittadini: Infrastrutture gran parte delle quali sono state costruite negli anni S

Infrastrutture : Variati (Upi) - Province senza fondi per monitoRaggi e manutenzione : Vicenza, ott. (AdnKronos) - Secondo il monitoraggio compiuto dall'Upi (Unione delle Province del Veneto), sono ben 250 le opere di competenza delle stesse già monitorate per oltre 143 milioni di euro di investimenti, ma il dato preoccupante è che le opere da sottoporre a monitoraggio in regione sono