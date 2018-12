Ragazza si dà fuoco come il padre 5 anni fa | condizioni disperate | ustioni sull' 85% del

Vado Ligure - Ragazza si dà fuoco in strada : il padre si uccise nello stesso posto : Il terribile dramma si è consumato questa mattina presto, poco prima delle 7:00, in un piazzale adibito a parcheggio auto a Vado Ligure, in provincia di Savona. La giovane, una 18enne, per motivi ancora sconosciuti, ha deciso di compiere l'insano gesto nello stesso posto dove il padre si uccise circa 5 anni fa, con la stessa modalità. La ragazza si trova attualmente in ospedale al Centro Grandi Ustionati di Torino. L'episodio, dopo la diffusione ...

Savona : Ragazza si dà fuoco in piazza come il padre - è grave - VIDEO : Marzia Sari, 18 anni, ha ustioni sul 50% del corpo ed è ricoverata al Cto di Torino. Il padre morì gettandosi la benzina, dopo aver chiesto aiuto a Grillo, cinque anni fa. La sua storia ricostruita ...

