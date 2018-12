Ragazza di 18 anni si dà fuoco in piazza come il padre cinque anni fa

Vado Ligure - Ragazza si dà fuoco in strada : così morì il padre Mauro Sari cinque anni fa : Dramma a Vado Ligure (Savona): una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio. Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del...

Ragazza 18enne si dà fuoco : il padre fece lo stesso 5 anni fa : Una Ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure (Savona). Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del fuoco, è sopravvissuta ma ha gravi ustioni sul corpo per le quali è attualmente ricoverata all'ospedale San Martino di Genova. Ancora da chiarire le ragioni del gesto con il quale la Ragazza ha emulato il padre: nel 2013 infatti l'uomo, un artigiano ...

“Ha lasciato morire una Ragazza dopo aver fatto sesso violento” : milionario condannato a 3 anni : Natalie Connolly, una ragazza di 26 anni mamma di una bimba, è stata trovata morta in una casa a Kinver, in Inghilterra, nel dicembre del 2016. Ora l'imprenditore che era con lei, un 40enne milionario, è stato condannato per omicidio colposo a 3 anni e 8 mesi di carcere.Continua a leggere

Roma - Ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave. La madre : «Inseguiva un gatto» : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina, alle 8, da almeno 12 metri di altezza, da un balcone di un...

Roma - Ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina dal quarto piano di un palazzo occupato su via Prenestina, a Roma. ...

Lecce - violenta la figlia per 20 anni : la Ragazza resta incinta - il padre arrestato : Un uomo di quarantadue anni residente in Puglia in un comune della provincia di Lecce è stato arrestato con l’accusa di aver violentato per 20 anni la figlia che, a seguito degli abusi, otto anni fa è rimasta incinta e ha avuto una bambina. Dopo tanti anni la donna ha trovato il coraggio di denunciare il padre.Continua a leggere

Jessica uccisa a 19 anni con 85 coltellate : ergastolo per il tranviere Garlaschi. Il padre della Ragazza : «Sono felice» : Il gup di Milano con rito abbreviato ha condannato all'ergastolo Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato dell' omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa con 85 coltellate lo...

Ragazza di 18 anni azzannata da un pitbull in casa : è grave : Una Ragazza di 18 anni è stata violentemente aggredita, per motivi ancora da chiarire, dal cane del compagno della madre mentre era sola in casa a Dorno, in provincia di Pavia: un pitbull di grossa ...

Ragazza di 15 anni esce dal coma : ANSA, - ANCONA, 9 DIC - "Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità". Così Daniela, madre di una 15enne di Pergola rimasta ferita gravemente nella calca della ...

Incidente sulla Cassia - morto un uomo : grave Ragazza di 24 anni : Schianto mortale all'alba in via Cassia all'intersezione con via della Storta a Roma. Coinvolte due auto. Il conducente di una macchina, un uomo di 45 anni, è morto sul colpo mentre la conducente dell'...

Caserta - muore una giovane Ragazza di soli 14 anni : lutto a Maddaloni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi e che riguarda ancora una volta la morte di una giovane persona. Il dramma si è consumato nella provincia di Caserta, nel piccolo ma noto comune di Maddaloni, dove una giovane ragazza di appena quattordici anni, Serena Magliocca, ha perso tragicamente la vita ed è deceduta nella giornata di martedì 4 dicembre. Secondo quanto riferito dai media locali, infatti, in particolar ...