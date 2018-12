Ragazza 18enne si dà fuoco in piazza | grave

Ragazza 18enne si dà fuoco : il padre fece lo stesso 5 anni fa : Una Ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure (Savona). Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del fuoco, è sopravvissuta ma ha gravi ustioni sul corpo per le quali è attualmente ricoverata all'ospedale San Martino di Genova. Ancora da chiarire le ragioni del gesto con il quale la Ragazza ha emulato il padre: nel 2013 infatti l'uomo, un artigiano ...

Pavia - Ragazza 18enne azzannata da pitbull nel letto : Una ragazza di 18 anni è stata azzannata dal cane di casa mentre erano soli nell"appartamento. È accaduto in un"abitazione in via Roma, a Dorno, paese in provincia di Pavia. Il pitbull apparterrebbe al compagno della madre. Al momento è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia. Anche se non in pericolo di vita, la giovane ha riportato ferite molto gravi al torace e al braccio destro. Le ferite particolarmente profonde ...

18enne incinta si suicida sotto un treno/ Pontedera - tragico gesto di una Ragazza marocchina - IlSussidiario.net : Tragedia a Pontedera: una 18enne marocchina si getta sotto un treno in corsa. Era incinta di tre mesi e viveva da un anno lontana dalla famiglia

Monza - 18enne minaccia di morte e perseguita l’ex Ragazza : arrestato : Ha aggredito, minacciato e perseguitato per mesi l’ex fidanzata, non accettando la fine della loro relazione. Per questo un ragazzo di 18 anni di Concorezzo, in provincia di Monza, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo le ricostruzioni degli investigatori la vicenda ha avuto inizio la scorsa primavera quando il giovane stalker ha cominciato a seguire la sua ex sia fuori da scuola che alla fermata del bus. Il ragazzo ha poi continuato ...

Nuovo caso di meningite in Italia : Ragazza 18enne in gravissime condizioni. Cause e sintomi del virus : Nuovo caso di meningite in Italia, più precisamente a Firenze. È ricoverata dalla tarda serata di ieri, venerdì 12 ottobre, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, una giovane ragazza di diciotto anni alla quale è stata diagnosticata una infezione da meningococco. Al momento, fa sapere l’Ausl Toscana Centro, sono in corso le procedure per la tipizzazione. La prognosi è riservata, confermano i ...