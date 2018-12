Quel debito non lo pago | il nobile vende la sua compagnia navale per un miliardo di euro

Quella legge voluta dal Cav vero salvagente per i debitori : Una persona non riesce più a pagare il mutuo. Cerca un accordo con la banca che, per tutta risposta, mette la casa all'asta e incassa lasciando il mutuatario nei debiti e nella disperazione.Una scena vista migliaia di volte; un meccanismo perverso che ora è destinato a terminare. Lo evidenzia la sentenza della seconda sezione civile del tribunale di Busto Arsizio. È la storia di una donna - la chiameremo Stefania - che si trova travolta dai ...