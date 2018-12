Primavera | Coppa Italia | Milan eliminato dal Palermo Ok Inter e Atalanta

Risultati Coppa Italia Primavera / Ottavi di finale : il Milan cade ancora - passa il Verona! Ok Inter e Atalanta : Risultati Coppa Italia Primavera : nelle partite che martedì 18 dicembre hanno inaugurato il programma degli Ottavi vittorie per Inter , Atalanta e Verona.

Coppa Italia Primavera - Inter-Palermo live su Sportitalia : L'incontro tra nerazzurri e rosanero - valido per gli ottavi di finale - sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sport Italia .

