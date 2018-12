: #calcio Bologna-Milan 0-0, rossoneri bloccati nel posticipo di Serie A. Espulso Bakayoko, nel finale Donnarumma sal… - OA_Sport : #calcio Bologna-Milan 0-0, rossoneri bloccati nel posticipo di Serie A. Espulso Bakayoko, nel finale Donnarumma sal… - PianetanapoliIt : Nell'insolito posticipo del martedì sera si sono affrontate Bologna e Milan. La gara è terminata con il risultato d… - TelevideoRai101 : Posticipo serie A, Bologna-Milan 0-0 -

Nessuna rete, pochi sussulti.Neldel 16° turnodividono la posta fra gli sbadigli. I felsinei puntano a contenere i rossoneri e non faticano.Nessun vero rischio per Skorupski,che vigila su alcune conclusioni dalla distanza. La vera occasione capita al, quando Palacio ruba palla e calcia dal limite. Bravo Donnarumma ad allungarsi.Ripresa ugualmente piatta, colche non trova sbocchi. Al 76' il secondo giallo a Bakayoko (due cartellini in 3') spegne le residue velleità rossonere.(Di martedì 18 dicembre 2018)