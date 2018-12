Porta a porta | Silvio Berlusconi non va da Bruno Vespa | ' Mal di schiena' | ma forse La

Perde il Portafogli al distributore - prostituta lo riconsegna ai carabinieri : Onestà e bontà d'animo si possono trovare nei luoghi più impensati, anche vicino a una strada provinciale dell'hinterland di Milano dove ogni sera le prostitute aspettano i clienti. Sabato sera una ...

Mourinho - e se il futuro riPortasse lo Special One nel passato? : Il licenziamento di Mourinho è sicuramente il tema caldo di giornata, se non altro perché lo Special One è già accostato ad altre panchine per la sua prossima esperienza da allenatore. Se è vero che buona parte dei tifosi dell’Inter lo invoca come successore di Spalletti, c’è un’altra squadra dove il portoghese è già stato che potrebbe pensare di richiamarlo. Si tratta del Real Madrid, che già quest’anno ha dovuto ...

Andrea Delogu : «Ho rifiutato una persona molto imPortante - non ho lavorato per anni» : 'Una persona molto importante , che mi ha davvero sfinita e della quale non voglio fare il nome', il movimento #metoo non era ancora arrivato ma all'inizio della sua carriera la conduttrice Andrea ...

Valeria Golino sul set di Rain Man : «Tom Cruise? Mi Portava dei regalini - bigliettini - era galante…» : 'E' ancora un film che si lascia guardare, non è così datato come altre pellicole, che magari invecchiano prima. Lui regge. Io ero giovane, quasi piccola direi', Valeria Golino , come riportato da ...

Perde Portafogli - prostituta lo riPorta : ANSA, - MILANO, 18 DIC - Sabato sera una donna di 32 anni ha perso il portafogli con 150 euro nei pressi di un distributore automatico di benzina a Binasco , Milano, . Quando se ne accorge, la mattina ...

War of the Realms : i fumetti che Portano al nuovo evento Marvel - : Jason Aaron lavora da quasi due anni a questa trama incredibilmente ampia, la quale ha visto Malekith scatenare un conflitto che abbraccia tutti i dieci reami dell' Albero del Mondo e le razze che ...

Haiti - la disperazione di Suor Marcella : “Orfanotrofio razziato - ci hanno Portato via tutto il cibo” : La missionaria italiana ha subito un attacco da un gruppo di banditi armati di mitra: " hanno tentato di rubarci il generatore di corrente. E poi venerdì sono tornati in forze 25 banditi con i volti coperti armati di mitragliatrici. hanno assaltato il deposito del cibo portando via riso, fagioli, burro".Continua a leggere

Google rilascia un divertente Game of the Year che vi interrogherà sulle tendenze più imPortanti del 2018 : La settimana scorsa Google ha pubblicato il suo video Year in Search annuale per evidenziare i termini di ricerca più ricercati del 2018 e ha rilasciato oggi il "Gioco dell'anno" per testare la vostra conoscenza sulle tendenze di quest'anno. Questo Game of the Year è un quiz sulle tendenze di ricerca più popolari del 2018 che formula domande con più opzioni di risposta che aumentano di difficoltà round dopo round. L'articolo Google rilascia un ...

CEV Volleyball Cup – Busto Arsizio e Saugella Monza in trasferta per due imPortanti match : CEV Volleyball Cup: mercoledì UYBA di scena a Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: per la Saugella trasferta in Belgio Doppia trasferta per le squadre italiane impegnate mercoledì sera nei match di andata degli ottavi di finale di CEV e Challenge Cup. La Yamamay E-Work Busto Arsizio scenderà in campo alle ore 19.00 al Raiffeisen Sportpark di Graz, in Austria, per affrontare l’UVC Holding Graz. Sulla carta ...

Massimo Boldi : "Lasciai De Sica perché non sopPortavo De Laurentiis : metteva becco su tutto" : "Aurelio De Laurentiis era molto ingombrante: decideva cosa andava bene e cosa no nei copioni, interveniva nella sceneggiatura, metteva becco sulle parti da girare insieme e su quelle da recitare da soli. Ero un po' stufo, solo. Accettai l'offerta di Medusa e mi misurai con un progetto soltanto mio. Non abbandonai Christian, ma De Laurentiis". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Massimo Boldi torna sulla rottura con lo storico ...

Moscovici : buone speranze per l'accordo con l'ItaliaLa Portavoce Ue : "Tutte le opzioni sono aperte" : Il commissario europeo agli Affari economici si è detto "ottimista" sulla possibilità di trovare un accordo con il nostro Paese. Moavero: "Siamo più vicini". Salvini: "Fatto il possibile"

Manovra - Conte fiducioso La telefonata ai commissari Ue : «Determinato a Portare a casa il risultato» : I colloqui tra il premier italiano e i commissari Ue. Intanto in Parlamento infuriano le proteste per i ritardi e le incertezze nel processo di approvazione della Manovra

Mediaset - la crisi economica e di ascolti continua a Portare cambiamenti : Tika Taka rischia di chiudere. Pardo : “Se non ci vediamo a gennaio - ci vediamo a Ponza” : La crisi economica e di ascolti non risparmia Mediaset, i vertici del Biscione non a caso hanno deciso di razionalizzare i costi in un momento delicato. Da qui la promozione in prime time su Canale 5 di una nuova versione di Domenica Live con Barbara D’Urso, sei speciali low budget di Uomini e Donne di sera e la registrazione in Polonia di Chi vuol essere milionario?. A rischiare ora lo stop sarebbe Tiki Taka, il talk show calcistico ...