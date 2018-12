Pornhub | ecco i dati di fine anno | la pornostar più amata | “l’ascesa” de El Nino | e cosa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Trentatre miliardi e mezzo di visitatori in un, 92 milioni al giorno, novecentosessantadue ricerche al secondo. Queste le cifre, di massima, di cos’è statonel 2018. C’è da lucidarsi gli occhi a leggere numeri che sembrano usciti quantitativamente da qualche algoritmo della Nasa. Giusto per essere più chiari: è come se tutti gli abitanti maschi e femmine del Canada, della Polonia e dell’Australia si fossero collegati in un giorno al sito di porno gratuito più famoso al mondo. C’è poi da ricordare che sunel 2018 sono stati caricati 4 milioni 791mila e rotti video tanto che ci vorrebbero 115 anni di visione ininterrotta per poter vedere un milione e più di ore di filmati. Non stupiscono più di tanto i termini maggiormente ricercati nel 2018. Che al primo posto ci fosse Stormy Daniels,protagonista del sexy scandalo alla Casa Bianca più che di film porno ...