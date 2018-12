Ponte Morandi | Toti | con ricostruzione viadotto Genova riparte

Genova - è di Renzo Piano il progetto del nuovo viadotto : non si chiamerà più Ponte Morandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi ".Continua a leggere

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il cedimento degli stralli non è la causa del crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...