Ponte Morandi | la ricostruzione alla cordata Salini-Fincantieri

ilgiornale

: Dev’essere fastidioso per chi è abituato ad abusare del suo potere vedersi ridimensionare o obbligato a riparare il… - Mov5Stelle : Dev’essere fastidioso per chi è abituato ad abusare del suo potere vedersi ridimensionare o obbligato a riparare il… - RaiNews : Genova, domani il nome di chi ricostruirà il nuovo ponte - fattoquotidiano : Ponte Morandi, “ricostruisce Fincantieri con Salini Impregilo. Il progetto è quello di Piano”. Il rischio ricorsi d… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Niente intesa tra i due progetti "finalisti". Era questa il sogno del commissario Marco Bucci, chefine ha dovuto arrendersi ai diktat del governo, in particolare della sua parte grillina: sarà la-Impregilo--Italferr a ricostruire. Niente da fare per il gruppo Cimolai. Il presidente, Luigi Cimolai, è già stato avvertito dal sindaco di Genova, che gli ha chiesto di non presentare ricorso. "Ci penseremo" la risposta dell'azienda friulana, che Bucci sperava di coinvolgere nel progetto. Oggi alle 16 l'annuncio ufficiale.fine, delle 22 proposte arrivatestruttura commissariale per ladel viadotto, ne è rimasta solo una. Il gruppo Cimolai è stato battuto sulla linea del traguardo dformata dae Impregilo, insieme a Italferr e ai genovesi di. Questo nonostante la strategia del ...