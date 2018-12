Ponte Morandi | Cimolai | lo ricostruiranno Salini e Fincantieri

Ponte Morandi : ricostruzione a Salini-Fincantieri-Italferr - progetto di Renzo Piano : È ufficiale: la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova sarà affidata a Salini Impregilo insieme a Fincantieri e Italferr. Lo ha riportato l’Agenzia Ansa citando fonti vicine alla struttura commissariale. Il progetto sarà eseguito sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano. Fuori dalla partita quindi il gruppo Cimolai di Pordenone, con il progetto firmato dall’architetto Santiago Calatrava. La società Cimolai Spa di ...

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il cedimento degli stralli non è la causa del crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Bucci annuncia chi rifarà Ponte Morandi : Polemica a Palazzo Tursi dopo la richiesta delle opposizioni (poi respinta) di sospendere i lavori per ascoltare la parole del sindaco-commissario

Ricostruzione del nuovo Ponte Morandi : Via libera della Procura all’avvio del cantiere di demolizione sul moncone Ovest. Resta il sequestro sui detriti. Alle 17 il commissario Bucci presenterà le imprese coinvolte

Crollo Ponte Morandi - medaglia d’oro ai Vigili del Fuoco : “Esempio di coraggio e amore per il prossimo” : La Presidenza della Repubblica ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "per l'intervento a seguito del tragico Crollo del Ponte Morandi a Genova".Continua a leggere

Genova : Salini-Fincantieri-Italferr Chi ricostruirà il Ponte Morandi : Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sara' costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri e Italferr. Il progetto sara' eseguito da Italferr sull'idea dell'architetto genovese Renzo Piano. Fino all'ultimo, il sindaco di Genova e commissario Mario Bucci ha tentato di coinvolgere Segui su affaritaliani.it

