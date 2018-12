Ponte Genova | saranno Salini e Fincantieri a ricostruire il viadotto Morandi

Toninelli - Ponte Genova pronto a fine'19 : 10.59 Il nuovo ponte di Genova "sarà in piedi a fine 2019 e all'inizio del 2020 al massimo verrà inaugurato, magari addirittura a fine dicembre". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli , a Radio anch'io. "Il dato importante è che è iniziata la demolizione e da marzo partirà la ricostruzione". Quanto al decreto Genova ,il ministro ha spiegato: "Abbiamo creato una struttura giuridica che blinda la fase di ...

Ponte Morandi Genova - ricostruzione a Salini Impregilo. Salta la cordata con Cimolai : Oggi il nome del costruttore. Cambia il progetto di Piano. Verrà ridotto il numero dei piloni previsti. Tempi certi per una consegna della nuova opera entro il Natale del 2019. Bucci avrebbe chiesto a Cimolai di non fare ricorso. «Ci penseremo» è stata la risposta

Ponte Morandi Genova - la ricostruzione a Salini Impregilo e Fincantieri. Passa il progetto rivisto di Renzo Piano : La ricostruzione del Ponte a Genova , dopo il tragico crollo del Morandi lo scorso 14 agosto, sarà fatta da Impregio Salini e Fincantieri ispirandosi al progetto , rivisto , di Renzo Piano . Lo riportano un articolo del Corriere della sera e uno de la Stampa.Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Anch'io afferma che il nuovo Ponte "a fine 2019 sarà già in piedi e all'inizio del 2020 al massimo ...

