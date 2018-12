Ponte Genova | ricostruzione affidata alla cordata Fincantieri-Salini-Impregilo-Italferr

Salini e Fincantieri ricostruiranno il Ponte di Genova : Genova, 18 dic., askanews, - I lavori per la ricostruzione di ponte Morandi saranno affidati alla cordata Salini Impregilo - Fincantieri. Lo ha annunciato in una nota la società Cimolai di Pordenone, ...

Genova - la ricostruzione del Ponte partirà il 31 marzo. Il commissario Bucci : pronto in un anno : Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sarà costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri e Italferr. Come anticipato da La Stampa e dal Secolo XIX il progetto sarà eseguito da Italferr sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano. Il raggruppamento ha vinto la gara che era diventata un testa a testa con il gruppo Cimolai di Pordenone. L...

Ponte Morandi - l’allarme : “15mila tonnellate di amianto - si rischia boom di tumori a Genova” : Secondo l'Osservatorio Nazionale amianto nelle abitazioni sottostanti a Ponte Morandi, che dovranno essere demolite, ci sono migliaia di tonnellate di amianto: "Sono nelle coibentazioni delle tubazioni delle cantine, camini e serbatoi d’acqua rivestiti di eternit, ma anche impianti di riscaldamento e delle guarnizioni delle centrali termiche".Continua a leggere