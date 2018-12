Piero Angela fa 90 anni | Rai cambia palinsesto | tutte le variazioni ai programmi

Piero Angela fa 90 anni - Rai gli dedica palinsesto : Alle 17,50 sarà la volta di "Piero Angela, dal giornalismo alla scienza": dopo tre anni a Bruxelles, l'inviato Piero Angela torna a Roma nel gennaio 1968 per cominciare a condurre il nuovo ...

Piero Angela compie 90 anni : tutti i programmi Rai che lo festeggiano e celebrano : Sabato 22 dicembre Piero Angela festeggia novant’anni e, per l’occasione, la Rai rende omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative tra omaggi delle varie trasmissioni e ospitate del famoso padre di Alberto, in alcuni dei suoi programmi di punta: venerdì 21 dicembre Angela sarà a La vita in diretta e Detto fatto mentre sabato 22 sarà a Sereno variabile e Mezzogiorno in famiglia. Su Rai3, alle 20.20 ...

Piero Angela fa 90 anni - Rai gli dedica palinsesto : ... si chiamano 'Il futuro nello spazio' del 1969, 'Destinazione uomo' del 1971, 'Da zero a tre anni' del 1972, 'Dove va il mondo' del 1973, 'Nel buio degli anni luce' del 1976, 'La macchina della vita' ...

TV : Piero Angela compie 90 anni - programmazione speciale sulla RAI : Sabato 22 dicembre Piero Angela festeggerà il suo novantesimo compleanno e per l’occasione la Rai renderà omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative. Il primo a celebrare in tv la lunga carriera di Piero Angela è stato, domenica scorsa, Fabio Fazio a “Che tempo che fa” con una lunga intervista in cui ha ripercorso tutte le varie tappe di giornalista e scrittore. I festeggiamenti per il compleanno ...

Piero & Alberto - la famiglia Angela la più amata dagli italiani : stato un momento davvero emozionante: Piero Angela ci ha stupiti ancora una volta. L'altra sera, nello studio di Fabio Fazio, si è accomodato al pianoforte e per festeggiare il suo novantesimo ...

Piero Angela festeggia i suoi 90 anni - : Anche noi, a nostra volta, non abbiamo la possibilità di immaginare gli sviluppi della scienza. L'importante è stare sempre sulla linea di confine e guardare oltre la collina».

Piero Angela inarrestabile a 90 anni - quel desiderio 'trasgressivo' confessato a Che tempo che fa : A meno di una settimana dal grande evento, Piero Angela ha deciso di festeggiare i suoi 90 anni in anteprima a Che tempo che fa dove è stato ospite nella puntata del 16 dicembre. Il leggendario ...

Che tempo che fa - Piero Angela da Fabio Fazio : momento indimenticabile in prima serata - da lacrime : momento indimenticabile a Che tempo che fa . Ospite in studio da Fabio Fazio c'è Piero Angela , il gigante della tv italiana e precursore della scienza spiegata alle masse via piccolo schermo. Il papà ...

Che tempo che fa - l’emozionante esibizione di Piero Angela al pianoforte. Suona “As time goes by” per i suoi 90 anni : L’emozionante esibizione al pianoforte di Piero Angela ospite a pochi giorni dal suo 90esimo compleanno di Fabio Fazio a Che tempo che Fa su Rai1 sulle note di “As time goes by”, colonna sonora del celebre film Casablanca. L’icona della tv prima di sedersi al pianoforte ha presentato così il brano scelto “Questa è una canzone che dice proprio che il tempo passa e va”. L'articolo Che tempo che fa, ...

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Cultura e musica - con le "superstar" Piero Angela e Laura Pausini : Fabio Fazio conduce una nuova puntata di Che TEMPO che fa. Tanti gli ospiti in studio, da Piero Angela a Laura Pausini. Presente il solito Cottarelli.

Piero Angela/ "90 anni? Non mi bastano. Voglio vivere fino a 200" - Che tempo che fa - : Piero Angela torna ospite di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio: alla soglia dei 90 anni sogna un disco e arriva nelle edicole sotto forma di fumetto

Piero Angela : "La mia fede è la scienza - contro l'oscurantismo" : Il signor Superquark festeggia i suoi 90 anni a ritmo di jazz. "Se ho un segreto? Buoni geni e una vita sobria. Il rigore è tutto"

Ceresani e la teoria di Satana sul cambiamento climatico - polemica social da Piero Angela al Wwf : Domenica con #Satana è trend topic su Twitter: tutto a causa della teoria sul cambiamento climatico enunciata a Uno Mattina dal capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, Cristiano Ceresani. ...

A Katowice il duro monito del Piero Angela inglese sui cambiamenti climatici : ... come scrive il sito rinnovabili.it 'un'opportunità per le persone di tutto il mondo di partecipare alla discussione sui cambiamenti climatici più importante di questo secolo'. 'La gente del mondo ha ...