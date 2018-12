Piero Angela compie 90 anni | tutti i programmi Rai che lo festeggiano e celebrano

tvzap.kataweb

: Usare la testa mantiene giovani. Grazie Piero Angela e grazie @fabfazio - RobertoBurioni : Usare la testa mantiene giovani. Grazie Piero Angela e grazie @fabfazio - chetempochefa : 'Piero Angela che fa le boccacce non si è mai visto' #chetempochefa - MarioManca : «Io voglio arrivare a 200 anni, ma su una motocicletta e una bionda dietro al sellino». Ed è qui che chiedi il perc… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Sabato 22 dicembrefesteggia novant’e, per l’occasione, la Rai rende omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative tra omaggi delle varie trasmissioni e ospitate del famoso padre di Alberto, in alcuni dei suoidi punta: venerdì 21 dicembresarà a La vita in diretta e Detto fatto mentre sabato 22 sarà a Sereno variabile e Mezzogiorno in famiglia. Su Rai3, alle 20.20 di venerdì 21 dicembre, viene trasmesso invece l’unicum realizzato apposta per l’occasione Speciale, 15 cose che non sai sul padre di Quark 1 –ha ricevuto 8 lauree honoris causa, l'ultima in 'Scienza e tecnologia dei materiali' a Tor Vergata (Roma) il 5 aprile del 2016). Nella foto è con il Premio Nobel per la medicina 1986 Rita ...