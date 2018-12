Piazza Affari limita le perdite in Europa Attesa per discorso Powell

Borse negative. Perde smalto anche Piazza Affari : Finale negativo per le principali Borse europee. Si indebolisce anche Piazza Affari dopo un tentativo di recupero cercando di compensare il pessimismo che aveva penalizzato i mercati nell'ultimo ...

Damiani senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società che produce gioielli , che passa di mano in perdita del 3,10%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Aeffe : Brilla la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che passa di mano con un aumento del 3,42%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del ...

Piazza Affari in verde - bene industriali e lusso. FTSE MIB +0 - 15% : Ieri Mondo TV aveva annunciato la firma di un contratto di licenza con la finlandese Yleisradio OY per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di Robot Trains.

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Moncler : Grande giornata per l' azienda nota per i piumini , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07%. L'andamento di Moncler nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : seduta euforica per Eurotech : seduta decisamente positiva per Eurotech , che tratta in rialzo del 2,74%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eurotech più pronunciata ...

Piazza Affari : exploit di De' Longhi : Rialzo per la big degli elettrodomestici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,45%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Gima TT : Ottima performance per Gima TT , che scambia in rialzo del 3,07%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend del leader ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 03% - : L' indice dei titoli bancari in Italia continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano ha aperto a 7.793 in ...

Piazza Affari : risultato positivo per Hera : Avanza l' azienda multiservizi , che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hera più pronunciata ...

Piazza Affari : mette il turbo OVS : Prepotente rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia , che mostra una salita bruciante del 4,04% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento ...

Piazza Affari : peggiora Retelit : Ribasso scomposto per Retelit , che esibisce una perdita secca del 2,18% sui valori precedenti. L'andamento di Retelit nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Banca Carige senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in perdita del 6,67%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo - 18 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda