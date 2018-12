Pianigiani | Milano merita vittoria

Olimpia Milano - Pianigiani : 'A Barcellona senza fare calcoli' : Non c'e' tempo per rifiatare per l'Ax Milano che, dopo aver battuto mercoledì sera Vitoria al Forum d'Assago, vola in Spagna per affrontare venerdì il Barcellona . Una sfida ad alta quota che il coach ...

LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : esame di maturità importante per gli uomini di Pianigiani : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Khimki Mosca, sfida valevole per la quarta giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani si trova già ad uno snodo importante della sua stagione. La partita di stasera con il Khimki Mosca è una sfida che l’Armani Exchange deve assolutamente vincere per non cancellare la straordinaria impresa del Pireo e per confermare di aver ormai raggiunto una certa ...