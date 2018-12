notizie.tiscali

: #WTI #Brent Petrolio: tonfo a Ny, chiude a -7,3% Per l'articolo completo: - TheMarketsWaves : #WTI #Brent Petrolio: tonfo a Ny, chiude a -7,3% Per l'articolo completo: - distefanonova : Tonfo del #petrolio stasera a NY: -7,68%! Alle molte domande risponde @mcavallito -

(Di martedì 18 dicembre 2018) ANSA, - NEW YORK, 18 DIC -dela New York. Le quotazioni chiudono in calo del 7,30% a 46,24 dollari al barile. 18 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook