Petrolio in picchiata | ma tanti titoli oil sono da comprare

Petrolio - prezzi in picchiata al Nymex a minimi da oltre 1 anno : New York, 23 nov., askanews, - Prosegue il sell-off del Petrolio al Nymex, dove perde il 6,79% a 50,92 dollari al barile e si appresta ad archiviare la settima settimana consecutiva in calo. Il Wti ha ...