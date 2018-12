Per ora sono uno street artist Intervista a Blub

Crollo Ponte Morandi - medaglia d’oro ai Vigili del Fuoco : “Esempio di coraggio e amore Per il prossimo” : La Presidenza della Repubblica ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "per l'intervento a seguito del tragico Crollo del Ponte Morandi a Genova".Continua a leggere

Il Fascismo è ancora tra noi. E Umberto Eco ci insegna dieci modi Per riconoscerlo : “Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare… il ‘Fascismo eterno’. È ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili. Sarebbe così confortevole, per noi, se qualcuno si affacciasse sulla scena del mondo e dicesse: ‘Voglio riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino ancora in parata sulle piazze italiane!’. Ahimè, la vita non è così facile. …Il ...

Addio al ristoratore Guido Muratore - famoso Per la sua cucina a cavallo tra Piemonte e Liguria : mancato dopo una breve malattia Guido Muratore, 86 anni. Originario di Scagnello, in provincia di Cuneo, subito dopo essersi sposato si era trasferito a Cosseria, in provincia di Savona, dove ...

Elena Sofia Ricci/ Grazie a "Che Dio ci aiuti" ho scoPerto la fede - ora la mia vita è migliore : Elena Sofia Ricci ha trovato sul set della serie televisiva che la vede impegnata nel ruolo di una suora, ecco che cosa ha detto

Ponte Morandi : capo Periti Aspi - crollo non Per cedimento degli stralli : Il cedimento degli stralli non è stata la causa del crollo del Ponte Morandi e lo confermerebbero anche le prime evidenze delle analisi del laboratori di Zurigo sui reperti. A dichiararlo è Giuseppe Mancini, coordinatore dei periti di Autostrade per l’Italia e professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso il Politecnico di Torino, in relazione alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Genova - Ponte Morandi : Per la ricostruzione progetto Salini - Fincantieri - Italferr - Sky TG24 - : Le tre società sono state scelte per dare il via al progetto per la ricostruzione, sull'idea dell'architetto genovese Renzo Piano. Intanto, il coordinatore dei periti di Autostrade sottolinea: "Dalle ...

Laura Franchini - chi è?/ 'La passione Per la cucina è nata dopo un incidente' - Il ristorante degli chef - : Laura Franchini in finale a 'Il ristorante degli chef': la concorrente toscana e la sua passione per la cucina, nata dopo un incidente.

Arriva Shampora - startup che crea prodotti Per capelli su misura : Roma, askanews, - creare shampoo e balsamo su misura, rispondendo semplicemente a un questionario su internet. È l'idea realizzata da Shampora, una startup di LVenture Group. La sua piattaforma online ...

Manovra - Commissione ancora ferma. Pd : “Conte e Tria vengano a riferire oppure occuPeremo il Senato” : Il testo della Manovra ancora non si vede al Senato e la Commissione Bilancio resta ferma. Dopo che la seduta, prevista alle 9.30, è stata posticipata alle ore 12, è cominciata la protesta delle opposizioni che, al termine di una lunga riunione dei capigruppo con il presidente, Daniele Pesco, hanno chiesto un intervento del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Facciamo tutti il tifo per il nostro Paese ma è indispensabile che il ...

Manovra economica : ora Per Moscovici l'accordo con l'Italia è possibile : Il Governo M5S - Lega ha trovato un nuovo alleato nella estenuante trattativa con la Commissione europea per evitare l'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si tratta del Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici che, in un'intervista alla radio francese Rtl, ha dichiarato di stare lavorando proprio per evitare che l'Italia venga sanzionata. Moscovici ha definito il dialogo in corso con il Governo italiano ...

Sostenibili in un contesto in peggioramento Per le imprese? : 18/12/2018 11:27 Charlie Thomas, Head of Strategy, Environmental & Sustainability di Jupiter, spiega che il tema d'investimento dell'economia circolare è un buon esempio di come e perché il 2019 sembrerebbe essere un altro anno decisivo per quanto riguarda le soluzioni alle pressanti sfide sulla Sostenibilità in tutti i mercati. Le ...

Metro 2 Milano - blocco della corrente e treni fermi Per mezz'ora - : Disagi all'ora di punta per i viaggiatori sulla linea verde: la circolazione è stata sospesa poco dopo le 8 di mattina per "una temporanea mancanza di corrente"

Gassmann - cittadinanza onoraria a Napoli : "Città aPerta - sia esempio Per il Paese" : L'attore: "Napoli può insegnare tanto per l'atteggiamento che ha pur nelle tante difficoltà che vive". Il sindaco: "Interprete unico"

Metro 2 Milano - blocco della corrente e treni fermi Per mezz'ora : Metro 2 Milano, blocco della corrente e treni fermi per mezz'ora Disagi all’ora di punta per i viaggiatori sulla linea verde: la circolazione è stata sospesa poco dopo le 8 di mattina per “una temporanea mancanza di corrente” Parole chiave: ...