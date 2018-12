Paura per Belen Rodriguez | papà Gustavo ricoverato in stato di fortissima alterazione

“In ospedale”. Paura per Francesca Del Taglia di UeD : cosa è successo e come sta : Paura per Francesca Del Taglia, la bionda stella di Uomini e Donne. A quanto si apprende, pochi giorni fa è stata portata in ospedale d’urgenza dopo un malore. Momenti di attesa e Paura per i fan ai quali ha spiegato la diretta interessata cosa stessa accadendo. Francesca Del Taglia racconta di aver sentito qualcosa di strano alle gambe e non riusciva a stare in piedi. All’ospedale le hanno fatto una serie analisi e una TAC al cervello per ...

Uomini e Donne : Francesca Del Taglia in ospedale per un malore 'momenti di Paura' : Vi ricordate di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia? La coppia si è conosciuta all'interno degli studi di Uomini e Donne diversi anni fa. A distanza di tempo, la loro storia dura ancora, al punto che hanno deciso di convolare a nozze e sono anche genitori di due splendidi bambini, Brando e Zeno. I due ragazzi, però, negli ultimi giorni hanno vissuto dei momenti un po' spiacevoli, dal momento che Francesca ha avuto un malore ed è finita in ...

Paura per Aida Nizar : una donna cerca di rapinarla - il video diventa virale - : , video sotto, Il Grande Fratello Nip si farà Intanto sembra che anche quest'anno l'edizione non vip, ma sempre con personaggi del mondo televisivo, si farà e la conduttrice sarà nuovamente Barbara ...

Caterina Balivo : 'Non potrei mai ricorrere alla chirurgia estetica perchè ho Paura del bisturi' : Comunque sia, a me basta sapere che per mio marito sono la più bella del mondo. Lui mi dice così, magari fa finta'. Poco amante dell'attività fisica, la presentatrice svela un piccolo trucco, volto a ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : Paura e rimonta per Di Francesco : La Roma trema, ma torna a vincere. All'Olimpico la squadra di Di Francesco batte 3-2 in rimonta il Genoa e interrompe il lungo digiuno. Grazie a una clamorosa papera di Olsen , Piatek sblocca la gara ...

Paura a Termini : fumo in stazione - chiusa per un'ora la metro B : di Ermanno Amedei Paura alla stazione Termini , nei corridoi che portano ai treni della metro B. Un denso fumo ha cominciato a invadere la stazione ed è scattato l'allarme anti incendio. Paura tra i ...

Rapina al supermercato - Paura a San Martino in Pensilis : Ieri sera, in due, sono entrati nel supermarket, probabilmente armati e si sono fatti consegnare l'incasso che in quel momento era disponibile. Indagano i Carabinieri SAN Martino IN Pensilis. Una ...

News Uomini e Donne - Paura per Claudio e Ginevra : cos’è successo : Uomini e Donne: grande spavento per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani Ore drammatiche per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne? I due sono andati in vacanza a Cuba. E l’altra notte, nel loro hotel, hanno iniziato a sentire delle urla incredibili. Urla che hanno spaventato molto Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. E’ stato porprio l’ex tronista del dating show a ...

Sci - incidente in Val Gardena : Paura per lo svizzero Gisin Per lui frattura del bacino Il video della caduta|Foto : L'atleta elvetico sbaglia e vola sulle «Gobbe del cammello» schiantandosi al suolo. Perde conoscenza e viene portato in ospedale. Per lui frattura del bacino

Sci : Paura per lo svizzero Gisin in Val Gardena - brutta caduta poi si riprende : Bruttissima caduta alla Coppa del mondo di sci in Val Gardena per lo svizzero Marc Gisin che è volato sulla prima delle «Gobbe del cammello» schiantandosi sulla pista della libera Saslong e perdendo conoscenza. Gisin avrebbe poi ripreso conoscenza. Lo apprende l'Agi da fonti dello staff dello sci svizzero. Gisin, 30 anni, che e' stato a lungo soccorso sulla neve, già qualche anno fa aveva subito una ...

