Paul Klee | opere | pronuncia e chi era l' artista del ' 900

Google dedica la prima pagina di oggi al pittore Paul Klee : Come avranno notato molti utenti oggi,18 dicembre, Google dedica il suo tradizionale Doodle, cioè il logo che identifica il motore di ricerca e che cambia in particolari ricorrenze, a Paul Klee, pittore svizzero. Infatti oggi è l'anniversario della sua nascita. La sua biografia Ernst Paul Klee nasce in Svizzera a Münchenbuchsee il 18 dicembre 1879. Figlio d'arte, proviene da una famiglia di musicisti. Venne quindi fin da giovane iniziato alle ...

Chi era Paul Klee - il pittore nato 139 anni fa : Con una produzione di oltre diecimila opere, Paul Klee (si legge “clee”) è considerato uno degli artisti più prolifici e al contempo significativi dell’arte del Novecento. nato nella Svizzera tedesca il 18 dicembre 1879 (e proprio oggi, a 139 anni dalla nascita, Google gli ha dedicato un apposito doodle), figlio di un insegnante di musica e di una cantante, in gioventù sperimentò diverse forme d’arte, fra cui anche la ...

Paul Klee : un doodle di Google per il 139° anniversario della sua nascita : Paul Klee viene ricordato oggi nel 139° anniversario della sua nascita da un colorato doodle di Google: il pittore è infatti nato il 18 dicembre 1879. E’ stato un pittore, tra i più importanti e originali del Novecento. Paul Klee si occupò di musica, poesia, pittura, privilegiando quest’ultima. Esponente dell’astrattismo, considerava l’arte un discorso sulla realtà e non una semplice riproduzione. Nelle sue opere la ...

Al MUDEC di Milano c’è “Paul Klee. Alle origini dell’arte” : La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, è curata da Michele Dantini e Raffaella Resch e presenta 100 opere dell"autore sul tema del "primitivismo", provenienti da importanti musei e collezioni private europee.L"interesse per tutto quanto, in arte, è "selvaggio" e "primitivo" si desta in Klee in coincidenza con il suo primo viaggio in Italia e la scoperta dell"arte ...

Al Mudec di Milano 100 opere di Paul Klee in mostra sul fascino del primitivo e del selvaggio : Ben 100 opere di Paul Klee sul tema del “primitivo” e del "selvaggio", provenienti da importanti musei e collezioni private europee in mostra al Mudec di Milano. Il fascino del grande artista surrealista per il primitivismo, durante il suo primo viaggio in Italia tra l’autunno del 1901 e la primavera del 1902.Continua a leggere

