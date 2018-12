Paul Klee Chi è l' artista celebrato da Google? L' arte non è semplice rappresentazione

Paul Klee : opere - pronuncia e chi era l'artista del '900 : Ancora oggi è celebrato in tutto il Mondo. Per esempio sino al 3 marzo 2019 il Museo delle Culture di Milano celebra l'artista con una mostra dal titolo "Pual Klee. Alle origini dell'Arte". SEGUI ...

Google dedica la prima pagina di oggi al pittore Paul Klee : Come avranno notato molti utenti oggi,18 dicembre, Google dedica il suo tradizionale Doodle, cioè il logo che identifica il motore di ricerca e che cambia in particolari ricorrenze, a Paul Klee, pittore svizzero. Infatti oggi è l'anniversario della sua nascita. La sua biografia Ernst Paul Klee nasce in Svizzera a Münchenbuchsee il 18 dicembre 1879. Figlio d'arte, proviene da una famiglia di musicisti. Venne quindi fin da giovane iniziato alle ...

Al MUDEC di Milano c’è “Paul Klee. Alle origini dell’arte” : La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, è curata da Michele Dantini e Raffaella Resch e presenta 100 opere dell"autore sul tema del "primitivismo", provenienti da importanti musei e collezioni private europee.L"interesse per tutto quanto, in arte, è "selvaggio" e "primitivo" si desta in Klee in coincidenza con il suo primo viaggio in Italia e la scoperta dell"arte ...

