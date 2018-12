Papa Francesco ' Razzismo | xenofobia e corruzione vergogna vita pubblica' Appello

Ospedale Fatebenefratelli riceve in dono incubatrice da Papa Francesco : Roma – Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma ha ricevuto in dono da Papa Francesco una nuova incubatrice di GE HealthCare per i bimbi della Terapia Intensiva Neonatale. Il macchinario era stato donato al Pontefice dalla nota azienda mondiale Bayer nell’udienza dello scorso 21 novembre e tramite l’elemosiniere di Sua Santita’, il cardinale e arcivescovo monsignor Konrad Krajewski, e’ stato scelto come ...

Papa Francesco - 'RAZZISMO - XENOFOBIA E CORRUZIONE VERGOGNA VITA PUBBLICA'/ Bergoglio e i 'vizi' della politica : PAPA FRANCESCO, per la 52esima Giornata mondiale della Pace elenca le virtù e i 'vizi' della politica. Tra questi ultimi razzismo, XENOFOBIA e CORRUZIONE.

Papa Francesco : “Basta accusare i migranti e privare i poveri di speranza” : Papa Francesco nel suo discorso per la Giornata della Pace ha duramente attaccato quei politici che "tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". I "nazionalismi mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno".Continua a leggere

Papa : compleanno di lavoro per Francesco : Numerosi i messaggi d'auguri giunti a Papa Bergoglio da tutto il mondo, tra cui quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato il suo "alto magistero" a favore del ...

Raggi : auguri da me e da tutti cittadini Roma a Papa Francesco : Roma – “Buon compleanno papa Francesco. auguri da tutti i Romani per questo giorno speciale”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: auguri da me e da tutti cittadini Roma a papa Francesco proviene da RomaDailyNews.

