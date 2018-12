Palumbo | giunta Raggi provoca disagi per chi si muove con mezzi pubblici

romadailynews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Roma – “Stazione metro Barberini chiusa e poi riaperta. Cosi’ come la stazione Spagna, in funzione a singhiozzo. Proprio sotto Natale lacreainaccettabili ai romani che in questi giorni affollano il centro storico per fare acquisti”.“Non era piu’ opportuno programmare eventuali controlli e manutenzioni con congruo anticipo? Manco a dire, poi, che i romani riescano a ripiegare con successo sulle linee di superficie: gli autobus passano a singhiozzo in tutto il centro storico e sono affollatissimi nelle ore di punta, con la conseguenza che i cittadini sono costretti a lunghe attese alle fermate, dove di questi tempi peraltro ci si congela”.“Un Natale coi fiocchi per chi usa ia Roma, non c’e’ che dire”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Pd MarcoL'articolo ...