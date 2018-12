Pallavolo - Modena presenta la maglia di riscaldamento Bompani Champions League : Stamattina presentazione maglia riscaldamento Bompani Champions League: nella conferenza stampa coach Velasco ha esortato il pubblico di Modena a sostenere la squadra Si è tenuta stamattina presso la ...

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena sconfitta in trasferta a Trento : L’Azimut Leo Shoes Modena perde in trasferta contro l’Itas Trentino per 1-3 in un palazzetto sold-out Itas Trentino e Azimut Leo Shoes Modena vengono accolti alla BML Group Arena da un altro soldout per i gialli nella sfida che vede di fronte le squadre di Angelo Lorenzetti e Julio Velasco. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Holt e ...

Pallavolo – Milano-Modena - si punta al soldout del Forum : è record - 9600 biglietti venduti in 24 ore : Numeri incredibili di vendite per la società del presidente Fusaro: si punta al sold out contro Modena con 12000 spettatori La Revivre Axopower Milano punta al sold out contro Modena per la sfida di domenica 13 gennaio 2019 al Mediolanum Forum. A soli 24 ore dall’apertura delle vendite, avvenuto giovedì 13 alle ore 15, sono infatti già stati venduti 9600 biglietti, che rappresentano un vero e proprio record per una partita di volley in ...

Pallavolo – Coach Velasco carica Modena : “Trento? I Campioni del Mondo non ci fanno alcun effetto” : L’allenatore di Modena, Julio Velasco, ha caricato i suoi in vista della sfida contro Trento, Campione del Mondo in carica L’Head Coach di Modena Volley Julio Velasco ha parlato così della gara di domenica che vedrà di fronte Itas Trentino e Azimut Leo Shoes Modena Volley: “giocare contro i Campioni del Mondo? Non mi fa nessun effetto particolare. Sappiamo che con Trento sarà una partita difficile – ha spiegato ...

Pallavolo – Modena supera Siena al tie-break davanti ai 4700 del PalaPanini : L’Azimut Leo Shoes Modena vince al tie-break con Siena davanti ai 4700 spettatori del PalaPanini Un PalaPanini con oltre 4700 spettatori accoglie la gara tra la Modena di Velasco e Siena. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro Mazzone e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Siena parte con Marouf-Hernandez, in banda Ishikawa e Maruotti, al centro ...

Pallavolo – Julio Velasco giura amore eterno a Modena : “futuro? Non voglio allenare altrove” : Julio Velasco giura amore eterno a Modena e nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro Emma Villas Siena annuncia di non aver intenzione di allenare altre squadre in futuro Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del match di domani con Emma Villas Siena. A disposizione dei media l’Head Coach di Modena Volley, Julio Velasco: “Siena? Non ci fa paura, ma è una squadra che ha giocato molto ...

Pallavolo – Modena vince ancora : Monza si arrende a Zaytsev e compagni : L’Azimut Leo Shoes Modena vince ancora: la formazione di coach Velasco supera Monza con un netto 3-0 L’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco è accolta a Monza dal pubblico delle grandissime occasioni, altro Palazzo e altro sold out per i gialli. I canarini iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Mazzone e Anzani, il libero è Salvatore Rossini, Holt non ...

Pallavolo – Verso Modena-Monza - parla il coach Velasco : “l’esperienza servirà a poco” : Le parole di coach Velasco in vista della sfida tra Modena Volley e Vero Volley Monza Si è svolta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match del Modena Volley con Vero Volley Monza dell’Head coach Julio Velasco. La partita si disputerà domenica 2 dicembre alle 15:30 presso la Candy Arena di Monza. Queste l’analisi di Julio Velasco: “Monza? E’ una squadra che ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : niente da fare per Vibo - l’Azimut Modena si impone con il punteggio di 3-0 : Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, Ivan Zaytsev trascina Modena alla vittoria contro Vibo Valentia Tonno Callipo Vibo Valentia e Azimut Leo Shoes Modena giocano al PalaCalafiore di Reggio Calabria davanti a un foltissimo pubblico, come ormai d’abitudine per Zaytsev e compagni. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è ...

Pallavolo – Domani l’esordio di Modena nella CEV Champions League : ecco come seguirla in tv : nella serata di Domani l’Azimut Shoes Modena farà il suo esordio nella CEV Champions League: il match sarà trasmesso da DAZN in esclusiva Il tanto atteso momento è arrivato, Domani sera l’Azimut Leo Shoes Modena inizierà la sua avventura in Champions League ed il match sarà visibile in esclusiva su DAZN. Con l’inizio della fase a gironi, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, le partite delle ...

Pallavolo – Modena - coach Velasco carica i suoi : “contro Civitanova per vincere - ce la giochiamo fino all’ultimo punto” : Modena si prepara al primo match di CEV Champions League: coach Velascono sprona i suoi in vista della partita contro Civitanova Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione del primo match di CEV Champions League che l’Azimut Leo Shoes Modena disputerà domani alle 20.30 con Cucine Lube Civitanova all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Queste le parole di coach Julio Velasco: “che match ...

Pallavolo – Modena presenta le nuove maglie CEV Champions League : presenti Christenson e Rossini : Questa mattina, presso il PalaPanini, l’Azimut Leo Shoes Modena ha presentato le nuove maglie CEV Champions League, presenti Christenson e Rossini Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione delle nuove maglie che Azimut Leo Shoes Modena indosserà nella CEV Champions League che inizierà giovedì sera a Civitanova contro Cucine Lube. Durante la conferenza erano a disposizione dei media il Dg Andrea ...