Pagelle Atalanta-Lazio | si salva solo Immobile

Atalanta-Lazio - le Pagelle : Milinkovic a sprazzi - Radu errore decisivo : La Lazio perde 1 a 0 contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì 17 dicembre . C'è, per la squadra di Inzaghi, il desiderio di interrompere la striscia di quattro pareggi consecutivi. Dopo 60 secondi ...

Atalanta-Lazio 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/15 Mauro Locatelli/LaPresse Mauro L ...

Atalanta-Lazio : Pagelle - Highlights e tabellino del match : ATALANTA LAZIO, SFIDA CON VISTA EUROPA- Da un lato la Champions League, dall’altra l’Europa League. Nella giornata dei sorteggi delle competizioni europee, Atalanta e Lazio si sfidano per un obiettivo comune: l’Europa. I lombardi vogliono accorciare sul sesto posto in classifica, utile per l’accesso al secondo torneo continentale. I biancocelesti, reduci dal pari con la […] L'articolo Atalanta-Lazio: Pagelle, ...

Udinese-Atalanta 1-3 : Pagelle - highlights e tabellino del match - hat trick Zapata : UDINESE ATALANTA Pagelle – Uno scatenato Duvan Zapata stende la sua ex Udinese. Alla Dacia Arena è show del colombiano, che con una tripletta guida l’Atalanta alla vittoria. Primo tempo che si chiude sull’1-1. Succede tutto nei minuti iniziali, col vantaggio ospite firmato dal 91 di Gasperini (alla seconda rete consecutiva, dopo quella al Napoli) e […] L'articolo Udinese-Atalanta 1-3: Pagelle, highlights e tabellino del ...

Udinese-Atalanta 1-3 - le Pagelle di CalcioWeb : Udinese-Atalanta 1-3, le pagelle di CalcioWeb – Grande prestazione dell’Atalanta, che riscatta i recenti passi falsi e torna a vincere su un campo complicato. Diversi passi indietro per l’Udinese e prima sconfitta per Nicola. Migliore in campo Zapata, autore di una tripletta, male Nuytinck. Udinese (3-5-1-1): Musso 6; Larsen 5, Ekong 5,5, Nuytinck 5; Ter Avest 5,5, D’Alessandro 7 (67′ Pussetto 5,5), Mandragora ...

Atalanta-Napoli 1-2 - Pagelle/ Una vittoria che congela l’abisso in attesa di venerdì : OSPINA. I suoi piedi alla Ospinik da un po’ di tempo non fanno più mirabilie. Anzi, il terrore serpeggia quando al 17’ sbaglia un rilancio e per fortuna rimedia il solito Mario Rui, stasera decisivo come Albiol e Koulibaly. Il pipelet colombiano è però salvifico sul Papu al 75’. Sul gol di Zapatone (uno dei tanti martiri dell’ottuso sarrismo dei titolarissimi) non ha colpe, anche se la palla finisce a Duvan dopo tre tocchi orobici in totale ...

Pagelle/ Atalanta-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 14giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Pagelle Atalanta Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che le due squadre hanno giocato a Bergamo per la quattordicesima giornata della Serie A.

Atalanta-Napoli 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/13 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Pagelle Atalanta-Napoli 1-2 : decide Milik. Highlights e tabellino del match : Pagelle Atalanta-Napoli – Quella di Bergamo è stata una sfida fondamentale per l’undici allenato da Carlo Ancelotti perché una vittoria poteva e doveva significare un’ulteriore fuga dall’Inter, fermata a Roma dai giallorossi, e la forza di continuare a lottare contro la Juventus. La squadra di Allegri sta infatti facendo alcune prove di fuga prima di Natale, […] L'articolo Pagelle Atalanta-Napoli 1-2: decide Milik. ...

