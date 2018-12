Oscar | Dogman di Matteo Garrone fuori dalla corsa per miglior film straniero

huffingtonpost

: Oscar 2019: «Dogman» escluso, Italia fuori dalla corsa per film straniero - Corriere : Oscar 2019: «Dogman» escluso, Italia fuori dalla corsa per film straniero - gspgrasso83 : Oscar, Dogman di Garrone fuori dalla corsa per il film straniero - Trendynet1 : Musica Yuri Palamini ha commentato l'articolo Oscar 2019: Dogman non ce la fa – CineFacts -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Si ferma ladidiall'per il. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha diffuso nove shortlist fra le categorie degli2019 e ilitaliano non è tra i nove lungometraggi ancora in gara per la categoria.La pellicola italiana è stata molto apprezzata in Europa e il protagonista Marcello Fonte, dopo aver trionfato a Cannes comeattore, si è recentemente ripetuto anche agli Efa, gli EuropeanAwards 2018.Tra le categorie dove l'Italia è ancora in gara per la statuetta di Hollywood c'è 'Makeup e hairstyling', dove è presente con Suspiria di Luca Guadagnino, che figura inoltre tra iancora inper la canzone originale ('Suspirium' scritta da Thom Yorke).