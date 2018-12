Oscar 2019 | Dogman di Matteo Garrone fuori dalla shortlist per il miglior film straniero

Da Lady Gaga a Bohemian Rhapsody - le shortlist dei candidati agli Oscar 2019 in attesa dei 5 ufficiali : Manca poco agli attesissimi Oscar 2019, e alcune ore fa sono state rivelate le shortlist di nove categorie selezionate dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una grande scrematura per quelle che poi saranno le liste ufficiali dei candidati agli Oscar 2019; i cinque nomi di ogni categoria, però, li conosceremo solamente il 22 gennaio prossimo. A sorpresa l’Academy ha rilasciato le liste delle categorie Documentario, ...

«Dogman» non passa la selezione agli Oscar 2019 : Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Dogman di Matteo Garrone non è più in corsa agli Oscar 2019. Il film scelto dall’Italia per partecipare alle selezioni come ...

Dopo gli Oscar si rinnovano anche i David : nel 2019 l'edizione del cambiamento : Cambiano la giuria, il sistema di voto, la modalità di ammissione dei film. E nasce il David dello Spettatore

Oscar 2019 - Kevin Hart non condurrà la cerimonia : l’attore si ritira dopo le polemiche per le sue frasi omofobe : Neanche quarantott’ore dopo esser stato annunciato come presentatore della 91esima edizione degli Oscar, l’attore Kevin Hart ha annunciato via social la sua rinuncia all’incarico. Motivo: la polemica esplosa per alcuni suoi vecchi tweet di carattere omofobo. “Non voglio essere una distrazione – dichiara il comico americano – in una serata che deve essere celebrata da così tanti artisti incredibilmente ...

Parte da favorita Lady Gaga ai Golden Globes 2019 (e dunque agli Oscar) con le nomination di A Star Is Born : “Grata a Bradley Cooper” : Sulla carta è già il trionfo più atteso, quello di Lady Gaga ai Golden Globes 2019 per A Star Is Born, tanto come miglior attrice protagonista quanto per la colonna sonora con Shallow. Tra i film più acclamati dell'anno dalla critica e tra i maggiori incassi al box office nel mondo, A Star Is Born ha ottenuto 5 nomination ai Golden Globes 2019 e tanto il film quanto i suoi protagonisti partono certamente da favoriti per la vittoria del ...

Oscar 2019 - ecco i 25 film d’animazione in corsa per la statuetta : “For your consideration” è questa l’espressione che si usa in questo periodo nell’industria cinematografica americana in vista dei premi che verranno consegnati nell’Awards Season, durante i primi mesi di ogni anno. Proprio in queste settimane, gli studios propongono alle giurie dei vari riconoscimenti, e in particolare all’Academy degli Oscar, i titoli da prendere in considerazione al fine di mettere a punto le tante ...