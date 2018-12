Oroscopo del 26 dicembre | Sagittario estroverso

L'Oroscopo del 2019 : splendido anno per Ariete - Gemelli - Scorpione e Toro : Ormai ci siamo. Il nuovo anno è vicinissimo. Cosa vi riserverà il 2019 dal punto di vista della salute, degli amori, del benessere, degli affari? La situazione astrale si prospetta straordinariamente positiva e fortunata per i segni di terra, in particolare Toro e Vergine. Sorprese e novità in arrivo anche per i nati sotto il segno di Ariete e Scorpione. I segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di essere più razionali e meno ...

Paolo Fox - Oroscopo del giorno : previsioni di oggi - 18 dicembre : oroscopo di Paolo Fox oggi: le previsioni zodiacali del 18 dicembre 2018 Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. L’astrologo ha svelato le previsioni del 18 dicembre 2018. Anche ieri Paolo Fox ha anticipato l’oroscopo di oggi sottolineando che il Toro si riprenderà, mentre la Vergine dovrà sistemare ancora qualche questione. Il Capricorno penserà invece a nuovi progetti. Per quanto riguarda i segni di ...

L'Oroscopo del giorno 18 Dicembre : Giove vi isola dal mondo. Bilancia Sarà una bella giornata. Urano crea contrattempi. Scorpione Venere ti vuole innamorato o almeno interessato all'argomento. Sagittario Oggi siete il segno fortunato. ...

Oroscopo del giorno 18 dicembre : emozioni in vista per Leone - impegnato il Capricorno : Prosegue la terza settimana del mese di dicembre 2018. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda martedì 18 dicembre? Se il Capricorno sarà oberato dagli impegni, il Leone potrà godersi una giornata all'insegna delle emozioni. Ariete: giornata particolarmente impegnativa per il segno, avrete molto da fare e sistemare. Cercate di essere prudenti e non fare troppe cose contemporaneamente....Continua a ...

Oroscopo del 24 dicembre : Gemelli frizzanti - Ariete visionario : Cosa riserveranno gli astri in questo lunedì 24 dicembre ai dodici segni zodiacali? Di seguito vediamo maggiori dettagli per la giornata della Vigilia di Natale sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna segno per segno. I segni colpiti dalla Luna Ariete: Sbandamenti amorosi in questa giornata. Impicciarsi delle faccende del partner non è mai una cosa salutare quando si ha un carattere bellicoso. Un messaggio "galeotto" potrebbe essere il preludio ...

Oroscopo del lavoro di mercoledì 19 : il Capricorno raggiungerà il successo : L'Oroscopo del lavoro può fornirci delle dritte utili per migliorare la nostra performance lavorativa e sfruttare al meglio le situazioni, cogliendo le occasioni proficue al volo. Cosa ci svelano quindi le previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 19 dicembre? Come se la caverà ciascun segno dello Zodiaco, ma soprattutto ci saranno delle promozioni in vista o un aumento dello stipendio? L'entrata della Luna nel Toro porta stabilità ...

Oroscopo 2019 Ada Alberti : previsioni zodiacali del nuovo anno : Ada Alberti svela l’Oroscopo del 2019 segno per segno Ada Alberti ha svelato l’Oroscopo del 2019 sul suo sito, AdaAlberti.com. Per quanto riguarda il segno dell’Ariete, l’astrologa ha affermato che il nuovo anno potrà essere particolarmente proficuo per i nati di marzo. Il segno potrà riuscire in vari ambiti se farà leva sulle sue capacità e si impegnerà a fondo nei nuovi progetti. Bene l’amore per chi è in ...

Oroscopo mercoledì 19 dicembre con stelline : Aquario segno del giorno - Bilancia in stallo : L'Oroscopo del giorno 19 dicembre 2018 è pronto a dare un giudizio, positivo o negativo che sia, in merito al prossimo mercoledì. Vogliosi di dare uno sguardo a come potrebbe essere il terzo giorno di questa settimana? A tenere banco quest'oggi, l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale, valutati in modo approfondito sul probabile grado di positività assegnato al periodo sotto analisi. Dunque, curiosità e interesse tutto ...

Oroscopo del 20 dicembre : nervosismo a fior di pelle per Gemelli e Bilancia : La stanchezza si farà sentire per molti dei segni zodiacali da questo giovedì 20 dicembre in poi, soprattutto a causa del lavoro che in alcuni casi diventa sempre più stressante. In vista delle feste c'è bisogno di assoluto relax, soprattutto per quei segni che hanno davvero il nervosismo a fior di pelle come la Bilancia, il Cancro e Gemelli. Vediamo ora i dettagli di tutti i 12 segni. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: la spossatezza ...

Oroscopo dell'amore di coppia del 18 dicembre - nuove possibilità per l'Ariete : L'Oroscopo dell'amore di coppia per la giornata di martedì 18 dicembre è carico di energie e di emozioni, tutte da investire nel rapporto con il proprio partner. Gli astri di martedì benedicono l'amore dello Scorpione, che ha deciso di fare un passo avanti e osare di più in amore, stabilizzando la coppia. Il Sole sorride ai Sagittario che stanno vivendo una splendida chiusura dell'anno puntando sui sentimenti. L'entrata della Luna nell'Ariete è ...

Oroscopo del 23 dicembre : Toro iracondo - Ariete geloso : Cosa riserveranno gli astri nella giornata del 23 dicembre ai dodici segni zodiacali? Luna in Cancro a 182°. Ariete: stranezze ed inquietudini assaliranno l'anima dei nativi. Vecchie gelosie e rancori verso il partner potrebbero rendere la vita di coppia poco soddisfacente. Meglio andare in palestra e sfogare lì la propria tensione....Continua a leggere

Oroscopo del 22 dicembre : Pesci romantico - Ariete svogliato : Cosa riserveranno le stelle ai dodici segni zodiacali nella giornata del 22 dicembre? Luna piena che alle 17:28 passerà dal segno dei Gemelli a quello del Cancro. Ariete: bando alla noia. Giorno attivo ed energico sino al cambio lunare. Sarà bene sistemare ogni faccenda urgente prima possibile perchè l'entrata della Luna in Cancro li farà immediatamente diventare apatici e svogliati....Continua a leggere

Oroscopo del 21 dicembre : Acquario top del giorno : Cosa riserveranno i movimenti astrali questo venerdì ai dodici nativi? Luna Gibbosa crescente 155° darà ai nati sotto il segno dei Gemelli quella leggerezza che da tanto bramano, visto il periodo di forte stress che stanno attraversando. L'Acquario resterà però il segno top del giorno. Previsioni astrologiche del 17 dicembre Ariete: energici e passionali i nati del segno sino al tardo pomeriggio. Dalle 19:21 sarà bene organizzare una cena ...

Oroscopo della settimana : previsioni Mauro Perfetti - Detto Fatto : Oroscopo: previsioni settimanali di oggi di Mauro Perfetti a Detto Fatto Come ogni lunedì, immancabile anche oggi, 17 dicembre 2018, l’appuntamento televisivo con le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto, con Bianca Guaccero su Rai2, nella rubrica ‘La tombola delle stelle’. Come da tradizione, l’astrologo ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo della settimana tramite ...