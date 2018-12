Oroscopo 21 dicembre | dolcezza per Capricorno e Vergine

Oroscopo del 28 dicembre : Capricorno e Toro hanno una marcia in più : La Luna in Vergine, in questo venerdì di fine anno, regalerà sensazioni ed emozioni concrete a favore dei segni del Toro, del Capricorno e della Vergine. Le questioni lavorative saranno favorite per i segni di terra mentre posto d'onore nell'amore per il Leone. Toro sul podio Ariete: fuori fase sino alla sera. Inizieranno mille cose portandone degnamente a termine poche o nulla. Sarà meglio per i nativi farsi scivolare addosso questo venerdì ...

Oroscopo del 30 dicembre : Gemelli estroverso - Bilancia elegante : Domenica 30 dicembre sarà un giorno in cui i Pianeti si rapporteranno all'eleganza della Luna nell'elemento Aria. Favori astrali amorosi per Gemelli, Bilancia ed Acquario mentre le soddisfazioni lavorative toccheranno a Leone e Sagittario. Nuove conoscenze per i Gemelli Ariete: Domenica festiva per molti ma lavorativa per loro. I nativi che vorranno ottimizzare i tempi di realizzazione dei progetti in essere faranno bene a dedicare questa ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni del 19 dicembre : Oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: previsioni domani di Paolo Fox, 19 dicembre Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di domani secondo le previsioni di Paolo Fox, l’astrologo per eccellenza che ogni giorno svela le sue pillole astrologiche per i dodici segni zodiacali. Ariete: domani saranno molto forti tanto che riusciranno a superare diverse sfide che si pareranno di fronte a loro. Sul lavoro andranno meglio così come in amore. Toro: ...

Oroscopo della salute per la terza settimana di dicembre : Sagittario in buona forma fisica : L'Oroscopo della salute nella terza settimana di dicembre regala delle dritte sulla sfera fisica e psichica di ciascun segno dello zodiaco. Come per l'amore e per il lavoro, i pianeti influenzano anche il benessere di ciascun segno, rendendoli ora più attivi e più sofferenti fisicamente e mentalmente. L'astrologia medica di questo mese bacia il Sagittario, che gode di un'ottima forma fisica, il Capricorno, i Pesci e il Toro. Gli altri segni ...

Oroscopo del giorno 20 dicembre con classifica : giovedì Sagittario al top - bene l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 20 dicembre mette a disposizione la classifica con stelline di giovedì, con le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Dite la verità, non vedete l'ora di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata di giovedì in amore e nel lavoro? Ebbene, l'attenzione e la curiosità di appassionati o semplici curiosi è tutta rivolta al prossimo cambio di settore della Luna. Infatti, in questa fase ...

Oroscopo del 29 dicembre : Bilancia innamorata - Cancro letargico : Nella giornata di sabato 29 dicembre la Luna favorirà le nuove conoscenze e 'bacchetterà' i lamentosi. Cosa riservano le stelle? Di seguito l'Oroscopo segno per segno con Bilancia innamorata, Cancro letargico, Gemelli e Acquario favoriti. Gemelli medaglia di bronzo Ariete: bisognerà portare grande attenzione alle parole dette, sia in entrata che in uscita. Una grande verità potrebbero leggere tra le righe di un discorso frivolo. Amore in ...

Oroscopo del 27 dicembre : Vergine stacanovista : Le previsioni degli astri in amore e lavoro per i 12 segni zodiacali. La luna di terra premierà il duro lavoro nati sotto il segno della Vergine. Da Ariete a Cancro Ariete: Svogliati per tutto il giorno. Ciò che inizieranno oggi non avrà grandi possibilità di successo, sarà meglio che si concentrino a testa bassa sui progetti già iniziati. Amore fuori fase. Toro: La Luna nel loro elemento li renderà iperattivi con risultati concreti ed ...

Oroscopo del 25 dicembre : Leone sul podio - Acquario disinibito : Scopriamo i favoriti in amore e sul lavoro per il giorno di Natale. Da Ariete a Capricorno Ariete: esplosivi e diretti. Senza peli sulla lingua, ovunque si trovino. Ed è proprio questo che farà notare ancor di più la loro sfacciataggine. Amore altalenante. Toro: ombrosi e scontrosi. Le possibilità che passino la cena di Natale vicino al camino, con sciarpa guanti e cappello di lana, è alta....Continua a leggere

Oroscopo del 26 dicembre : Sagittario estroverso : Numerose novità per i segni zodiacali per la giornata del 26 dicembre. Scopriamo la situazione in amore e lavoro. Amore e lavoro per tutti i segni Ariete: meno luccicante dei tre segni di fuoco, ma pur sempre favorito resta il segno per questo mercoledì. Se terranno a freno la lingua, potranno passare una giornata all'insegna della tranquillità. Toro: la Luna in Leone non aiuta molto anche se, in quanto compagno di segno fisso, ciò che ...

Paolo Fox - Oroscopo del giorno : previsioni di oggi - 18 dicembre : oroscopo di Paolo Fox oggi: le previsioni zodiacali del 18 dicembre 2018 Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. L’astrologo ha svelato le previsioni del 18 dicembre 2018. Anche ieri Paolo Fox ha anticipato l’oroscopo di oggi sottolineando che il Toro si riprenderà, mentre la Vergine dovrà sistemare ancora qualche questione. Il Capricorno penserà invece a nuovi progetti. Per quanto riguarda i segni di ...

