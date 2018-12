Oroscopo 2019 | l’anno nuovo visto dall’astrologa Ada Alberti

L'Oroscopo del 2019 : splendido anno per Ariete - Gemelli - Scorpione e Toro : Ormai ci siamo. Il nuovo anno è vicinissimo. Cosa vi riserverà il 2019 dal punto di vista della salute, degli amori, del benessere, degli affari? La situazione astrale si prospetta straordinariamente positiva e fortunata per i segni di terra, in particolare Toro e Vergine. Sorprese e novità in arrivo anche per i nati sotto il segno di Ariete e Scorpione. I segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di essere più razionali e meno ...

Oroscopo 2019 - un nuovo anno di passione e progetti per Toro e Cancro : L’Oroscopo del 2019 prevede tante novità in amore per i segni. Ci saranno nozze, rotture, certezze e nuovi progetti per tutti. Alcuni vivranno una seconda giovinezza per altri sarà tempo di guardare avanti o di mettere in chiaro le cose con la persona amata, per altri ancora potrebbe arrivare l'amore o le tanto attese nozze, ma non mancheranno stravolgimenti affettivi. Vediamo allora quali sono le previsioni degli astri per il nuovo ...

Oroscopo 2019 Ada Alberti : previsioni zodiacali del nuovo anno : Ada Alberti svela l’Oroscopo del 2019 segno per segno Ada Alberti ha svelato l’Oroscopo del 2019 sul suo sito, AdaAlberti.com. Per quanto riguarda il segno dell’Ariete, l’astrologa ha affermato che il nuovo anno potrà essere particolarmente proficuo per i nati di marzo. Il segno potrà riuscire in vari ambiti se farà leva sulle sue capacità e si impegnerà a fondo nei nuovi progetti. Bene l’amore per chi è in ...

Oroscopo 2019 - Sagittario e Ariete saranno i segni più fortunati : Il nuovo anno porterà fortuna ai segni di fuoco dato che Giove, transiterà per tutto il 2019 nel segno del Sagittario. E per gli altri segni? Scopriamo i periodi migliori e quelli meno propizi, secondo le stelle, per tutti i dodici segni zodiacali. Oroscopo 2019, le previsioni Ariete: cari amici dell'Ariete probabilmente sarete tra i segni più fortunati dell'anno, grazie a Giove in trigono, che sicuramente vi aiuterà a superare i momenti ...

Oroscopo Paolo Fox 2019 tutti i segni : anno di rotture - Ultime Notizie Flash : L'Oroscopo di Paolo Fox del 2019 annuncia un anno di rotture ma non per tutti i segni zodiacali. Ecco cosa succederà segno per segno

Branko - Oroscopo 2019 : le previsioni zodiacali di tutti i segni : oroscopo 2019 di Branko: previsioni astrologiche di tutti i segni zodiacali Mancano solo due settimane all’arrivo del nuovo anno e, come da tradizione, non mancano le anticipazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko del 2019: quelle che riportiamo in questo articolo sono tratte dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, in vendita in questo periodo in tutte le librerie d’Italia, che il re delle ...

L'Oroscopo 2019 di Paolo Fox : segno per segno - cosa dicono le stelle : In attesa delle esatte previsioni astrali, ecco cosa c’è da aspettarsi nei prossimi mesi secondo Paolo Fox, l’astrologo più...

Oroscopo di Paolo Fox 2019 : previsioni complete per tutto l’anno : Paolo Fox, Oroscopo del 2019: le previsioni astrologiche dei segni d’aria A poco più di due settimane dall’arrivo dell’anno nuovo, riveliamo quelle che sono le previsioni dell’Oroscopo del 2019 di Paolo Fox dei segni zodiacali d’aria, ossia Gemelli, Bilancia e Cancro, aspettando la grande puntata dedicata all’astrologia de I Fatti Vostri del 31 dicembre 2018, dove il re delle stelle renderà pubblica, ...

Oroscopo 2019 Toro : Mercurio vi darà una marcia in più - amore al top : Non manca molto alla fine del 2018 e più i giorni passano, più aumentano le aspettative rispetto all’anno che verrà, ma quali sono i presagi degli astri e delle stelle del 2019 per i nati sotto il segno del Toro? Scopriamolo qui di seguito con l’Oroscopo su amore, lavoro e salute per questo segno. Toro, come sarà il nuovo anno? Quello che sta per iniziare sarà un anno di crescita personale e profondi cambiamenti per il segno del Toro. Nel corso ...

Oroscopo di gennaio 2019 : cambiamenti per i Gemelli : L'anno nuovo è alle porte e, come di consueto, dedicheremo l'Oroscopo di gennaio 2019 a ciascun segno dello zodiaco. Tocca oggi ai Gemelli sapere come si avvierà questo nuovo anno e quali novità ci saranno secondo gli astri, sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera affettiva. Eccoci all'Oroscopo gennaio 2019, dedicato al segno dei Gemelli. Questo nuovo anno apre uno scenario positivo, soprattutto in ambito lavorativo per voi amici nati ...

Oroscopo 2019 Ariete : buone stelle proteggono gli affari - bene l'amore : Il mese di dicembre scorre veloce e la fine dell’anno non è ormai così lontana, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per il 2019 per i nati sotto il segno dell’Ariete? Scopriamolo qui di seguito con l’Oroscopo su amore, lavoro e salute del nuovo anno per questo segno. Ariete, come sarà il nuovo anno? Nelle ultime settimane del mese di dicembre 2018 potrebbero attuarsi dei cambiamenti per quanto riguarda l’ambito lavorativo, qualcuno ...

Oroscopo 2019 - le previsioni per lavoro e soldi : guadagni per Ariete - progetti per il Toro : Le previsioni dell’Oroscopo per il 2019 promettono grandi novità e cambiamenti sul lavoro per tutti i segni. Per qualcuno ci sarà l’opportunità di risparmiare, per altri di proseguire con un progetto importante e non mancheranno neanche stravolgimenti lavorativi. Scopriamo cosa riservano le stelle per il nuovo anno con particolare riferimento per il settore delle finanze. Possibilità per il Cancro, occasioni per il Toro Le previsioni astrali del ...

Oroscopo 2019 : le previsioni dell’anno nuovo di Ada Alberti : Ada Alberti a Pomeriggio 5: l’Oroscopo del 2019 svelato oggi Pomeriggio Cinque ha chiuso anche oggi l’appuntamento del venerdì con l’Oroscopo di Ada Alberti. L’astrologa ha svelato le previsioni del 2019 segno per segno. Questa mattina la Alberti ha regalato a Mattino 5 l’Oroscopo di fine anno affermando che l’Ariete potrà puntare sull’amore, così come il Toro che sarà favorito nei sentimenti. I ...